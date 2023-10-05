Seçim öncesi 'Bir metre duvar ördürmem' diyen ABD Başkanı Biden: Sınıra duvar inşasını durduramam

"Kongre, 2019 mali yılı fonlarını, Rio Grande Vadisi'nde sınır bariyeri inşaatı için tahsis etti ve DHS bu fonları tahsis edildikleri amaçlar için kullanmak zorundadır. CBP, bu çerçevede sağlam çevresel uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek, ülkenin kültürel ve doğal kaynaklarını koruma konusundaki taahhüdünü sürdürecektir."