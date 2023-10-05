Seçim öncesi 'Bir metre duvar ördürmem' diyen ABD Başkanı Biden: Sınıra duvar inşasını durduramam

ABD sınırına 'bir metre daha' duvar inşa edilmeyeceğini söyleyen Biden, göçmen akını sonrası çark etti.
Meksika'nın ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine göçmen akını yaşanıyor. ABD'ye geçmeye çalışan ya da geçmeyi başaran göçmenlerin sayıları, son yılların en yüksek seviyelerini görmüş durumda. Yaşananlar sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ve yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, Ulusal Güvenlik Danışmanı Başyardımcısı Jon Finer, toplantı öncesi Oval Ofis'te kamera karşısına çıktı.
Toplantıda, güncel istihbarat konularını ele alacaklarını söyleyen Biden, Ukrayna, Kuzey Kore ve Hint-Pasifik'teki gelişmelerin yanı sıra birçok konuyu masaya yatıracaklarını kaydetti.
Teksas'ta sınıra duvar inşası
Biden'a, Teksas eyaletinde sınıra duvar örülmesi için 26 federal yasanın gereklerinin yerine getirilmesinden feragat edilmesine ilişkin soru soruldu.
Biden, sınıra duvarın inşası için tahsis edilen paranın başka bir amaçla kullanılması için çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
"Bir metre daha ördürmem" demişti
Biden'ın selefi Donald Trump döneminde Meksika sınırına 400 milden fazla duvar inşa edilmiş, Biden ise 2020'de seçildiği takdirde "bir metre daha" duvar inşa etmeyeceğini vadetmişti.
Sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiği kararı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Teksas eyaletine bağlı Starr County bölgesinde, sınıra duvar örülmesi için federal yasaların uygulanmasından vazgeçildiğine dair kararı duyurmuştu.