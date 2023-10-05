Göçmen trenlerine çare bulamıyorlar

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Meksika sınır bölgesinde tren seferlerinin durdurulmasına rağmen, göçmenler ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine gelmeye devam ediyor. Yüzlerce göçmen, ABD sınır devriyesine insani sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yük trenleriyle bölgeye geldi.
Tren seferleri askıya alınmıştı
Meksika’da Ferromex adlı demir yolu şirketi, çok sayıda göçmenin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle eylül ayı sonunda ülkenin kuzeyindeki tren seferlerini askıya almıştı. Teksas Valisi Greg Abbott da ABD- Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri’ne göçmenlerin geçişini engellemek için yüzer bariyerler kurdu. Ancak tüm bu önlemler göçmen akınını durdurmaya yetmedi.