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Dünya

Göçmen trenlerine çare bulamıyorlar

ABD ve Meksika yönetimi, federal ve eyalet düzeyindeki tüm önlemlere rağmen Orta Amerika’dan yola çıkıp trenlerin üzerinde ABD’nin güney sınırına yığılmaya devam eden göçmenlere çare bulamıyor.

Dış Haberler
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Meksika sınır bölgesinde tren seferlerinin durdurulmasına rağmen, göçmenler ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine gelmeye devam ediyor. Yüzlerce göçmen, ABD sınır devriyesine insani sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yük trenleriyle bölgeye geldi.


Tren seferleri askıya alınmıştı

Meksika’da Ferromex adlı demir yolu şirketi, çok sayıda göçmenin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle eylül ayı sonunda ülkenin kuzeyindeki tren seferlerini askıya almıştı. Teksas Valisi Greg Abbott da ABD- Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri’ne göçmenlerin geçişini engellemek için yüzer bariyerler kurdu. Ancak tüm bu önlemler göçmen akınını durdurmaya yetmedi.


#ABD
#Meksika
#tren
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