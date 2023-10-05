Göçmen trenlerine çare bulamıyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotası arasında gösterilen Ankara-Kars güzergahındaki "Turistik Doğu Ekspresi" ile aralıktan itibaren haftada üç gün sefer düzenleneceğini belirterek, "Ekspresle bu sezon Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere 84 sefer gerçekleştirilecek" dedi.