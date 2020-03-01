Dünya Senatörler bu kez şaşırttı
AMERİKA

Senatörler bu kez şaşırttı

Türkiye’ye ekonomik yaptırım ve silah ambargosu isteyip FETÖ üyeleri ile Ermeni diasporasının tezlerini dillendiren ABD’li senatörler, İdlib’deki Rus saldırıları karşısında birdenbire Ankara’nın yanında saf tuttu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
ABD'li senatör Lindsey Graham
ABD'li senatör Lindsey Graham

Türkiye’ye ekonomik yaptırım ve silah ambargosu isteyip FETÖ üyeleri ile Ermeni diasporasının tezlerini dillendiren ABD’li senatörler, İdlib’deki Rus saldırıları karşısında birdenbire Ankara’nın yanında saf tuttu. Türkiye’nin İdlib’de 34 şehit vermesinin ardından konuşan demokrat ve cumhuriyetçi partilerin senatörleri Türkiye’ye tam destek verdi. Senatörlerin önemli bir bölümü Esed rejimi ve Rusya’yı bölgedeki katliamdan sorumlu tuttu. İşte o isimlerden birkaçının son günlerdeki mesajlarından örnekler:

  • Dick Durbin: “Esed rejimi ve Rus destekçileri tarafından doğrudan İdlib’deki sivillere yönelik yenilenen şiddet ortak insanlığımıza bir hakarettir. Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerimizle birlikte güvenilir bir ateşkesi ve insani yardıma sürekli erişimi teşvik etmek için uzun zamandır gecikmesi var.”

Marco Rubio: “Türkiye’nin Suriye ve Rusya ile arasında doğrudan bir askeri çatışma çıkma ihtimali çok yüksek ve ihtimal her saat artıyor. Erdoğan burada doğru taraftadır. Putin ve Esed bu korkunç insani felaketten sorumludur.”

Tom Cotton: “Rusya ve Esed rejimi insani felaketten sorumludur. NATO müttefikimiz Türkiye doğru olanı yapıyor. Putin ve Esed katliamı durdurmalı.”

  • Bob Menendez: “Suriye’de çocuklar soğuktan donarak öldü. Esed, Rusya ve İran tahmin edilenden daha fazla tahribata neden oldu. ABD, gerçekçi bir politika ve insani süreç için öncülük yapmalı.”

Lindsey Graham: “Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor. Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.”

Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti
DÜNYA
Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş değildir baş kalmayacaktır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş değildir baş kalmayacaktır
Sıfır noktasında

Sıfır noktasında

​Bakanı Akar ve komutanlar sınırda.
İdlib diplomasisi

İdlib diplomasisi

Erdoğan, Suriye ile ilgili Ruhani, Macron ve Michel ile görüştü.
İki saatte 10 bin kişi!

İki saatte
10 bin kişi!

Bakan Soylu açıkladı...
Kritik Patriot açıklaması

Kritik Patriot açıklaması

Trump, "Erdoğan ile görüştüm" dedi ve...
'Türkler hiç acımıyor'

'Türkler hiç acımıyor'

​Rus gazeteci İdlib'de SİHA'ların etkisini anlatıyor...
Tarihi bir ders vereceğiz

Tarihi bir ders vereceğiz

​Erdoğan'dan sosyal medyadan önemli mesajlar.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
3 ülkeye uçuşlar durduruldu

3 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bakan Koca, kararın bu gece uygulanacağını açıkladı.
Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

İdlib şehitleri için cenaze törenleri düzenleniyor.
TSK yeni görüntü yayınladı

TSK yeni görüntü yayınladı

2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
İran'dan Rusya'yı <br>kızdıracak teklif

İran'dan Rusya'yı
kızdıracak teklif

Erdoğan ile telefon görüşmesinde teklif edildi.
Esed rejimine <br>üst düzey darbe

Esed rejimine
üst düzey darbe

​İdlib'deki operasyonlarda 2 general öldürüldü.
Taviz verilmeyecek

Taviz verilmeyecek

​Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
14 ay içinde çekilecekler

14 ay içinde çekilecekler

ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı.
Kanlı saldırı planı <br>son anda engellendi

Kanlı saldırı planı
son anda engellendi

​Milli Savunma Bakanlığı bu fotoğraflarla duyurdu.
Oğlunun şehit<br> olacağı içine doğmuş

Oğlunun şehit
olacağı içine doğmuş

"Yüzüne o nur, güzellik yansımış."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.