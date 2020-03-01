Senatörler bu kez şaşırttı

Türkiye’ye ekonomik yaptırım ve silah ambargosu isteyip FETÖ üyeleri ile Ermeni diasporasının tezlerini dillendiren ABD’li senatörler, İdlib’deki Rus saldırıları karşısında birdenbire Ankara’nın yanında saf tuttu. Türkiye’nin İdlib’de 34 şehit vermesinin ardından konuşan demokrat ve cumhuriyetçi partilerin senatörleri Türkiye’ye tam destek verdi. Senatörlerin önemli bir bölümü Esed rejimi ve Rusya’yı bölgedeki katliamdan sorumlu tuttu. İşte o isimlerden birkaçının son günlerdeki mesajlarından örnekler:

Dick Durbin: “Esed rejimi ve Rus destekçileri tarafından doğrudan İdlib’deki sivillere yönelik yenilenen şiddet ortak insanlığımıza bir hakarettir. Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerimizle birlikte güvenilir bir ateşkesi ve insani yardıma sürekli erişimi teşvik etmek için uzun zamandır gecikmesi var.”

Marco Rubio: “Türkiye’nin Suriye ve Rusya ile arasında doğrudan bir askeri çatışma çıkma ihtimali çok yüksek ve ihtimal her saat artıyor. Erdoğan burada doğru taraftadır. Putin ve Esed bu korkunç insani felaketten sorumludur.”

Tom Cotton: “Rusya ve Esed rejimi insani felaketten sorumludur. NATO müttefikimiz Türkiye doğru olanı yapıyor. Putin ve Esed katliamı durdurmalı.”

Bob Menendez: “Suriye’de çocuklar soğuktan donarak öldü. Esed, Rusya ve İran tahmin edilenden daha fazla tahribata neden oldu. ABD, gerçekçi bir politika ve insani süreç için öncülük yapmalı.”

Lindsey Graham: “Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor. Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir.”

DÜNYA Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti