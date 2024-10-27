Siyonist medya feryat figan: Lübnan ve Gazze’de bataklığa saplandık ağır bedel ödüyoruz

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı ile Lübnan sınırında eş zamanlı bir kara saldırısı düzenlerken, ağır kayıplar veriyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal güçlerini hedef aldığı saldırı videolarını peş peşe yayınlıyor. Gazze'nin kuzeyindeki savunmasız Filistinli siviller ise "bölgenin düşmesinin tüm Gazze'nin düşmesi anlamına geleceğini" belirterek, yoğun kuşatma ve sistematik aç bırakma politikasına rağmen bölgeden çıkmak istemiyor. İsrail medyası ise son iki günde Cibaliye ve Lübnan sınırında verilen büyük kayıplarla ordunun bataklığa saplandığı yorumlarını yapıyor. Son 24 saatte iki cephede büyük kayıplar yaşandığı bilgisini veren Kanal 13, Cibaliye'deki çatışmalarda 3, Lübnan'daki çatışmalarda ise 10 İsrail askerinin öldüğünü, "ağır bir bedel ödüyoruz" şeklinde duyurdu.

Kanal 14'ün saha muhabiri Hillel Biton Rosen, Şabat Bayramı öncesi Cibaliye'de yaşanan çatışmalarda 5 askerin öldüğünü ve 20 askerin yaralandığını belirterek, "Bu en acı verici olaylardan biriydi. Yıkıntılar arasından çıkarak askerlerimizi öldürüyorlar" diye konuştu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar, sınır bölgesindeki Ayta el-Şa'b beldesi çevresinde yoğunlaşırken, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, cuma günü en az 10 İsrail askerinin daha öldürüldüğü bildirilmişti. Örgüt, bölgede işgal ordusunun muhtemel ilerleyiş rotalarını da füzelerle hedef aldığını ilan etti. Dün ise sınıra yakın Celile bölgesinde bulunan İsrail ordusuna ait Tel Nevaf askeri üssünü vurduğunu ilan eden Hizbullah, doğrudan isabet kaydedildiğini ve üssün hasar gördüğünü aktardı. Öte yandan, sosyal medyada İsrail'e getirilen cenazeler için yapılan törenlerden de görüntüler paylaşılıyor. Bir videoda, ölen askerlerden biri için konuşma yapan bir Yahudi yerleşimcinin, "Gazze'ye intikam için gittiniz ve çocuk yaşlı demeden öldürerek bu intikamı aldınız. Şimdi ise bu bayram günü zaferi kutlamak yerine sizin cenazenize katılıyoruz" şeklindeki sözleri dikkat çekti.