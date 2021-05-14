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Dünya İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu
ORTADOĞU

İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

Haber Merkezi İHA
Son dakika haberi: İsrail savaş uçakları Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu
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İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazanın başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın 130 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı binası vuruldu

Hava saldırılarını bugün de sürdüren işgalci İsrail güçleri,

Gazze’nin batısında bulunan Filistin İçişleri Bakanlığı binasını vurdu.

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