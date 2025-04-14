Son hastane iki füzeyle vuruldu

Gazze’de ateşkesi bozarak 18 Mart’ta saldırılarını yeniden başlatan işgalci İsrail ordusu, tam kapasiteyle çalışan tek hastane konumundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. Saldırıda hastanedeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu. İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle 120’den fazla hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.





İŞGALCİDEN KLASİKLEŞEN YALAN

Hastanenin doğrudan hedef alındığını doğrulayan işgalci İsrail ordusu, saldırı sonrası yayınladığı açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi’nde Hamas’ın askeri komuta merkezini hedef aldığını iddia etti. Gazze'deki Sivil Savunma Örgütü ise işgal ordusunun iddiasını yalanladı. Örgüt, yapılan incelemelerde hastane içi ya da çevresinde bir askeri komuta merkezi olduğuna dair herhangi bir emareye rastlanmadığını bildirdi. Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamada da, “İsrail’in El-Ehli Hastanesi’nde bir askeri komuta merkezini vurduğu iddiası, Gazze’de sürekli tekrar ettiği savaş suçları için uydurduğu klasikleşen bir yalan haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.





BÜTÜN HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU

Öte yandan, İsrail saldırısı sonrası bölgeden paylaşılan görüntülerde, hastane kompleksine ait binaların büyük kısmının tamamen yıkıldığı görüldü. Gazze'de faaliyet gösteren El-Avde Toplumsal Dayanışma ve Sağlık Derneği, işgalci İsrail ordusunun, saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023’ten beri Gazze'deki sayısı 36’yı bulan hastane ve onlarca sağlık merkezinin tamamını doğrudan ya da dolaylı olarak vurduğunu bildirdi. Dernek tarafından yayınlanan açıklamada, bu süreçte Gazze'deki hastane ve sağlık merkezlerinin yüzde 60'ının tamamen yıkıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, işgal güçlerinin Gazze'deki ilk yardım merkezlerinin yüzde 95'ini tamamen yıktığı belirlenirken saldırılar yüzünden başta çocuk cerrahisi ve kanser olmak üzere birçok hastalık için tedavi imkanı kalmadığının altı çizildi.





HASTANELER HİZMET VEREMİYOR

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarının başından beri Gazze'deki hastanelerin çok büyük bir kısmının hizmet dışı kaldığını bildirdi. İsrail ordusunun sağlık tesislerini sistematik olarak hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, 80 sağlık merkezi ve 140 ambulansın İsrail güçleri tarafından imha edildiği kaydedildi.





ALTI KARDEŞ ŞEHİT OLDU

El-Ehli Baptist Hastanesi’ni yerle bir eden işgalci İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta korkunç bir katliam daha işledi. İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından bölgede seyir halinde olan bir aracın hedef alınması sonucunda 6’sı kardeş 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda Ahmed Ebu Mehadi ve Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah adındaki kardeşlerinin yanı sıra araçta kendileriyle birlikte olan arkadaşları Abdullah el-Hebbaş’ın yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.



