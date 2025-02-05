Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Sosyal medyada neden bu kadar zaman harcanıyor: 'Özgürlük Heykeli' kadar

Sosyal medyada neden bu kadar zaman harcanıyor: 'Özgürlük Heykeli' kadar

15:575/02/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Algoritmalar, genellikle yenilik ve ödül gibi psikolojik tetikleyicilerden faydalanıyor.
Algoritmalar, genellikle yenilik ve ödül gibi psikolojik tetikleyicilerden faydalanıyor.

Sosyal medyada bağımlılığa sebep olan algoritmaların gelişimiyle ortalama bir kullanıcı günlük 93 metre uzunluğundaki Özgürlük Heykeli kadar ekran kaydırması yapıyor.

Sosyal medya platformlarında yer alan ilgi çekici paylaşımların yanında bu mecraların da kişileri daha fazla uygulamada tutmak için geliştirdiği algoritmalarla kullanıcıların platformlarda harcadığı zaman her geçen yıl artıyor.


Sosyal medyada geçirilen süreler endişe verici boyutlara gelirken, başta Avustralya olmak üzere birçok ülke 16 yaş altı kişileri sosyal medyadan uzaklaştırma konusunda yasal adımlar atıyor.


93 metrelik Özgürlük Heykeli'nin yüksekliğine yakın oldu

"Inside the funhouse mirror factory: How social media distorts perceptions of norms" (Sosyal medya norm algısını nasıl çarpıtıyor?) çalışmasında yer alan verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan sosyal medya kullanırken, ortalama bir kullanıcı günde yaklaşık 2,5 saat çevrim içi zaman geçiriyor.


Çalışmaya göre, kullanıcıların günlük haber akışı tüketim uzunluğu, 93 metrelik Özgürlük Heykeli'nin yüksekliğine yakın oldu. Sosyal medyada kullanıcılar günlük olarak tahmini 300 fit (yaklaşık 90 metre) haber akışını rastgele kaydırıyor.


Sosyal medyada neden bu kadar zaman harcanıyor?

Başta Meta, TikTok ve X olmak üzere birçok sosyal medya platformu kullanıcıların dikkatini çekmek için algoritmalarını bağımlılık yapacak şekilde geliştiriyor.


Algoritmalar, kişiselleştirilmiş içerikleri seçerek kullanıcıları kaydırmaya devam ettiren geri bildirim döngüleri oluşturuyor.


Giderek zorlaştırıyor

Bu algoritmalar, kullanıcı etkileşimini en üst düzeye çıkaran içerikleri tahmin etmek ve önceliklendirmek için davranışsal verilerden yararlanıyor, genellikle yenilik ve ödül gibi psikolojik tetikleyicilerden faydalanıyor.


Devamlı olarak dopamin salgılatan içeriklere maruz kalmak, birçok araştırmacının davranışsal bağımlılık olarak tanımladığı bir duruma yol açarak, kullanıcıların bağlantıyı kesmesini giderek zorlaştırıyor.


Dikkat süresi giderek düşüyor

2000'de yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir insan yaptığı işe 12 saniye odaklanabilirken, Microsoft tarafından 2013'te yapılan araştırmaya göre, bu sürenin 8 saniyeye kadar indiği ortaya çıktı.


Bu da insanların, odaklanma süresi 9 saniye olarak ölçülen Japon balıklarından daha az bir süre odaklanabildiğini gösteriyor.

#Sosyal Medya
#ABD
#Özgürlük Heykeli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmen eski yuvasına dönüyor! Ozan Kabak transferi hayırlı uğurlu olsun