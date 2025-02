Sosyal medyada neden bu kadar zaman harcanıyor: 'Özgürlük Heykeli' kadar

Sosyal medya platformlarında yer alan ilgi çekici paylaşımların yanında bu mecraların da kişileri daha fazla uygulamada tutmak için geliştirdiği algoritmalarla kullanıcıların platformlarda harcadığı zaman her geçen yıl artıyor.

"Inside the funhouse mirror factory: How social media distorts perceptions of norms" (Sosyal medya norm algısını nasıl çarpıtıyor?) çalışmasında yer alan verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan sosyal medya kullanırken, ortalama bir kullanıcı günde yaklaşık 2,5 saat çevrim içi zaman geçiriyor.