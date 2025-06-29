Soykırım karşıtı politikacıya polis dayağı

Hannah Thomas
Avustralya’nın başkenti Sidney’in batısındaki Belmore’da, güvenlik güçlerinin İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı düzenlenen protestoya yaptığı sert müdahalede, Yeşiller Partisi Milletvekili Hannah Thomas ağır yaralandı.
Thomas’ın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde yüzünün kanlar içinde kaldığı ve sol gözünün tamamen kapandığı görüldü. Protesto, İsrail’e “aerospace ve savunma teknolojisi ve çeşitli uygulamalar için elektrokaplama ve yüzey kaplama hizmetleri tedarik etmekle” suçlanan bir şirketin önünde gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri protestoyu dağıtırken en az beş kişiyi tutukladı.
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