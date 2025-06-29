Soykırım karşıtı politikacıya polis dayağı

Thomas’ın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde yüzünün kanlar içinde kaldığı ve sol gözünün tamamen kapandığı görüldü. Protesto, İsrail’e “aerospace ve savunma teknolojisi ve çeşitli uygulamalar için elektrokaplama ve yüzey kaplama hizmetleri tedarik etmekle” suçlanan bir şirketin önünde gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri protestoyu dağıtırken en az beş kişiyi tutukladı.