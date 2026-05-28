Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti

15:2628/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 39 yaralının getirildiği kaydedildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 16 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 922 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 bin 819'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 39 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 922 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 786 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 72 bin 819'a, yaralı sayısının da 172 bin 894'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

#Gazze Şeridi
#İstanbul
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kargolar ne zaman açılacak? 28-29-30 Mayıs kargoların çalışma durumu açık mı, kapalı mı?