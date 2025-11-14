Yeni Şafak
Soykırımın gölgesinde liseyi bitirdiler

Soykırımın gölgesinde liseyi bitirdiler

04:0014/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Gazze'deki sınırlı imkânlara ve zorlu şartlara rağmen sınava girerek başarı kaydeden öğrenciler buruk bir sevinç yaşadı.
vazgeçmedik" dedi.


#Filistin
#lise
#mezuniyet
