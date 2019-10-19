Sözlerini tutmazlarsa savaşa hazırız

Türkiye ile Amerika arasındaki '120 saat' mutabakatı perşemde günü saat 22:00'de işlemeye başladı. Bu haber sahaya sabah saatlerine doğru yansıdı. Rasulayn'da çatışmalar gece boyu devam etti.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı General Selim İdris, "Biz savaş değil barış istiyoruz. Ama eğer dürüst olmazlarsa savaşmaya da hazırız" dedi. Türkiye'ye teşekkür eden İdris, yapılan anlaşmayı desteklediklerini bildirdi. İdris, Barış Pınarı Harekâtı'na verilen aranın önceki gün saat 22:00 itibariyle başladığı bilgisini verdi. Ancak ABD ile Türkiye arasında mutabakat çıkan tarihi zirveyi izleyen gece geç saatlere kadar Rasulayn'da çatışmalar devam etti. Kamışlı destekli teröristler saldırılarını saatler boyu sürdürdü. Ateşkes haberinin duyulmasıyla birlikte çatışmalar da durdu. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçedeki silah sesleri yerini derin bir sessizliğe bıraktı. PKK'lıların çekilmesine ilişkin henüz sahadan ulaşmış net bir veri yok. Ankara, kuzey sınırları boyunca çekilmeyi görmek istiyor. Teröristlerin çekilme hareketliliğinin bugünden itibaren başlaması sürpriz olmayacak.