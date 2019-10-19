Dünya Sözlerini tutmazlarsa savaşa hazırız
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sözlerini tutmazlarsa savaşa hazırız

Türkiye ile ABD arasındaki “120 saat içinde çekilme” mutabakatı perşembe akşamı saat 22.00’de yürürlüğe girdi. Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı General Selim İdris anlaşma için Türkiye’ye teşekkür ederken, “Biz savaş değil barış istiyoruz. Ama eğer dürüst olmazlarsa savaşmaya da hazırız” dedi.

Kıymet Sezer Şahin Şen Yeni Şafak
Selim İdris
Selim İdris

Türkiye ile Amerika arasındaki '120 saat' mutabakatı perşemde günü saat 22:00'de işlemeye başladı. Bu haber sahaya sabah saatlerine doğru yansıdı. Rasulayn'da çatışmalar gece boyu devam etti.

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı General Selim İdris, "Biz savaş değil barış istiyoruz. Ama eğer dürüst olmazlarsa savaşmaya da hazırız" dedi. Türkiye'ye teşekkür eden İdris, yapılan anlaşmayı desteklediklerini bildirdi. İdris, Barış Pınarı Harekâtı'na verilen aranın önceki gün saat 22:00 itibariyle başladığı bilgisini verdi. Ancak ABD ile Türkiye arasında mutabakat çıkan tarihi zirveyi izleyen gece geç saatlere kadar Rasulayn'da çatışmalar devam etti. Kamışlı destekli teröristler saldırılarını saatler boyu sürdürdü. Ateşkes haberinin duyulmasıyla birlikte çatışmalar da durdu. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçedeki silah sesleri yerini derin bir sessizliğe bıraktı. PKK'lıların çekilmesine ilişkin henüz sahadan ulaşmış net bir veri yok. Ankara, kuzey sınırları boyunca çekilmeyi görmek istiyor. Teröristlerin çekilme hareketliliğinin bugünden itibaren başlaması sürpriz olmayacak.

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