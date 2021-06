Srebrenitsa anneleri Bosna Kasabı hakkındaki nihai kararı bekliyor: Hüküm giymesini istiyoruz

Teknoloji

Küresel çapta internet kesintisi: Dünyaca ünlü web sitelerine erişim sağlanamıyor

İnternette milyonlarca kişinin ziyaret ettiği çok sayıda site çöktü. Aralarında İngiliz e-devleti, The Guardian, New York Times, Financial Times, Twitch, Reddit, Amazon gibi trafiği çok yüksek pek çok kuruluşa ait siteleri de etkileyen aksaklığın Fastly ismindeki içerik dağıtım ağı sağlayıcısından kaynaklandığı belirtildi.