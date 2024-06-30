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Dünya

Şucaiyye katliamı 4'üncü gününde

İsrail, Şucaiyye’de havadan ve karadan saldırılarına dört gündür devam ediyor. Evler, yollar ve altyapı hedefte. Terör devletinin 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 7 katliamda 69 Filistinli şehit oldu. 7 Ekim’den bu yana ölenlerin sayısı 37 bin 834'e yükseldi.

04:00 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 02:14 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi'ne havadan ve karadan yoğun saldırılarına 4'üncü gününde de devam etti. Saldırılarda çok sayıda ev, yollar ve altyapı hedef alındı. Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şucaiyye'de abluka altındaki pek çok ailenin yardım istediği belirtildi. İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 429 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının da 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.



#İsrail
#Şucaiyye
#Soykırım
#İşgal
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