Sumud Filosu: İsrailliler ve ABD'liler sosyal medyada birbirine girdi

20 milyon etkileşim yaratan paylaşımda, binlerce ABD'li, İsraillilere, vergileriyle ayakta kaldıklarını hatırlattılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için, ABD'de sosyal yardımları istismar edenler için kullanılan "Refah Kraliçesi" nitelemesi yapıldı.

Trol hesaplarda bu tür paylaşım yapılsa da, İsrail'den gönderilecek 437 aktivistin uçak biletlerini İsrail ödemedi ve ödemeyecek. Bu tür uygulamalarda, aktivistlerin vatandaşı olduğu ülkeler gerekli masrafları karşılıyor. Ayrıca, Türkiye, insani yardım kapsamında aktivistlerin çoğunu bu ülkeden getirdi.





AMERİKALILAR İSRAİL TROLLERİNE AĞIR YANIT VERDİ

İsrailli trollerin paylaşımlarına yanıt veren yüzlerce Amerikalı da, ülkelerinin İsrail'e sağladığı sağlık, eğitim ve askeri harcamaları gündeme de getirdi, "Siz değil biz ödüyoruz ve soykırımı desteklemek zorunda mıyız?" diye yazdı.





TÜRKİYE AKTİVİSTLERİ KÖTÜ KOŞULLARDAN KURTARDI

Türkiye, diplomatik ilişkisi olmamasına rağmen, harekete geçerek alıkonulan aktivistleri getirmek istedi. İsrail ile diplomatik ilişkisi olan ülkeler de Türkiye'den yardım istedi.





Aktivistlerin anlatımları, İsrail'in bu kişileri kötü koşullarda tuttuğunu, içme suyu vermediğini, sürekli hücre değiştirerek yıldırdığını, fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığını gösterdi.





Tahliye, önemli sayıda kişinin bu kötü koşullardan kurtulmasını sağladı. Halen İsrail'de bulunan aktivistler var ve gerekli koşullar oluşursa Türkiye tahliye edebilir.





Aktivistlerin ülkelere göre dağılımı şöyle;

İspanya: 49

İtalya: 48

Fransa: 33

Tunus: 28

Malezya: 27

Yunanistan: 26

ABD: 22

Almanya: 19

İsviçre: 19

Cezayir: 17

İrlanda: 16

Büyük Britanya: 15

Brezilya: 14

İsveç: 10

Filo, toplam 13 gemiden oluşuyordu.





Bu gemilerin isimleri şu şekilde açıklandı:

Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle.

AKTİVİSTLER GELİŞMİŞ ÜLKELERİN VATANDAŞLARI

Bu gemilerde, insani yardım malzemeleri, gıda, ilaç ve temel ihtiyaç ürünleri vardı. Filoya katılan gönüllülerde eğitimli kişilerdi, gemilerde doktorlar, sağlık çalışanları, hukukçular ve basın mensupları bulunuyordu.





İsrail trol hesaplarında aktivistlere "Avrupa'lı geri zekalıların uçak biletlerini neden biz ödüyoruz? Hapishanede tutalım, ülkeleri gelsin alsın" gibi hakaret içerikli yorumlar da yer alıyor.





Trollere, "Siz değil Amerikalı vergi mükellefleri ödüyor" yanıtını verenler de var. Bir yorumcu da "Amerikalı vergi mükellefi olarak neden sizin eğitim ve sağlık giderlerinizi ödüyorum ve askeri soykırımınıza ödeme yapıyorum" diye sordu.





Bu yorum belirli bir gerekçeye dayanıyor. ABD 2024 yılında Gazze savaşı sürerken İsrail'e önemli parasal yardımda bulundu. İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, İsrail'in devam eden askeri çabalarını desteklemek üzere Washington'da 8 milyar 700 milyon dolarlık dolarlık önemli bir ABD yardım paketini müzakere etti. Paketin 3 milyon 500 milyonu doları temel savaş tedarikleri için, 5 milyar 200 milyon doları ise Demir Kubbe, Davut Sapanı ve gelişmiş bir lazer sistemi de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri için ayrılmış durumdaydı.

ABD Kongresi'nin araştırma raporu, Gazze Savaşı'ndan bu yana, 2023 yılından başlayarak, İsrail'e yapılan yardımları gösterdi. 2025 yılında ABD'nin süren savaşı destek için en az 500 milyon dolar daha yardım yaptığı tahmin ediliyor.





"NETANYANU REFAH KRALİÇESİ"