Suriye Havayolları'ndan 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk sefer

Suriye Havayolları'na ait uçak, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 12 yıl sonra İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
İstanbul'a 12 yıl aradan sonra ilk seferini düzenleyen Suriye Havayolları'na ait uçak, havalimanında törenle karşılandı. Beşşar Esed rejiminin son bulmasının ardından uluslararası uçuşlara açılan Suriye'de ülkenin bayrak taşıyıcı şirketi Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.
13 yıl sonra THY'den ilk sefer
Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı. THY ise savaş öncesi Suriye'ye en son uçuşunu 31 Mart 2012'de icra etmişti. Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aradan sonra 24 Ocak 2025'te Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.