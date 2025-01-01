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Suriye'de Baas’sız ilk yılbaşı

Suriye'de Baas’sız ilk yılbaşı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
Canberk Doğan
04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Suriye, 61 yıl aranın ardından Baas rejimsiz ilk yıla adım attı. Hristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şam’ın Bab Tuma Mahallesi yılbaşı kutlamasının merkezi oldu.

Yeni Şafak muhabirleri son günlerde din temelli bir karışıklık çıkarılmak istenen Suriye’de 2025 yılı kutlamalarını inceledi. Eski Şam’da yer alan Bab Tuma Mahallesi’nde 3 adet kilise ve eğlence yerleri bulunuyor. Yeni yönetim, kiliselerde ve mahallede daha önce aldığı tedbirleri yılbaşı kutlamaları nedeniyle daha da artırdı. Trafiğin ve yoğunluğun gece geç saatlere kader sürdüğü mahallede seyyar satıcılar yılbaşı için süs satmayı dün son saatlere kadar sürdürdü. Tarihi surlarda bulunan ve süslenen çam ağacı da 2 asker tarafından korunuyordu. Mahallesi sakinleri ise bu durumdan mutluydu.

ESED ASKERLERİ NOEL BABA OLURDU

Yeni yıldan hemen önce karı koca olarak mahallede yürüyüş yapan Masri Ailesi sanılanın aksine semtlerinde hiçbir problemin olmadığını kaydetti. Mecid Masri, “Önceden de yılbaşı kutluyorduk ama şimdi gibi değiliz. İlk olarak fiyatlar çok düştü. Burada Noel Baba ve yılbaşı konsepti olan kişiler eskiden hep rejimin askeriydi. Eğlenir gibi yaparlardı. Şimdi ise vatandaşlar Noel Baba oluyor” dedi.

ARTIK DAHA ÖZGÜRÜZ

Bab Tuma Mahallesi’nde esnaflık yapan Ammar Akanen, “Ben Müslüman biriyim. 7 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Bir sürü yılbaşı geçirdik ama bu yılbaşı hepsinden daha farklı, bu yılbaşında daha özgürüz buradaki vatandaşlar da kendini öyle hissediyor” diye konuştu. Akanen, “Hristiyanların istedikleri çikolatalar var onları satıyoruz. Bazı ürünleri satmamız yasaktı. Hatta ben bu yüzden ceza aldım” ifadelerini kullandı.

Ammar Akanen

İLK ÖZGÜR YILBAŞIMIZ

Sudan asıllı Suriye vatandaşı Fadi Ladu ise, “Rejim düşmeden önce, Suriye Milli Ordusu’ndan korkuyordu. Ama hiç korktuğumuz gibi değilmiş. Önceden çok daha rahat ve özgürüz. Artık eski günler bitti. Dinimizin en büyük bayramını ilk defa özgür kutlayacağız. 31 yıl sonra ilk özgür yılbaşı olacak” şeklinde konuştu.




#Suriye
#Yılbaşı
#Toplum

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