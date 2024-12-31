Emevi’de dualar ‘birlik’ için

Suriye’nin sembollerinden biri olan Emevi Camii, sabah namazından yatsı ezanına kadar ziyaretçi akınına uğruyor.
Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle vatandaşlar ibadetlerini de artık özgürce yapabiliyor. Suriye ve İslam tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii’ne, Esed’in gidişinden sonra ziyarete gelen sayısı kat ve kat arttı. Camide verilen vaaz ve okunan hutbelerde ise ‘kardeşlik’ vurgusu öne çıkıyor. Cami sabah namazından yatsı namazına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen STK çalışanları ve gönüllüler hatıra fotoğrafı çektiriyor. 3 imam ve 15 müezzinin görev yaptığı Emevi Camii’nde sabah ve yatsıyı bir imam, öğle vaktini başka bir imam, akşam ve ikindi vakti namazlarını başka bir imam kıldırıyor. Rejimin devrilmesi sonrasında istikrar arayan ülkede mezhepsel karışıklık hedefleyen odaklara tarihi Emevi Camii imamı ve müdüründen net mesaj geldi.
ÜÇ CUMADIR TIKLIM TIKLIM
Emevi Camii Müdürü Esam Sukkar, camiinin Esed’in gidişinin ardından daha fazla ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Esed zamanında cuma hutbelerinde Esed’e dua edilmediğinde imamların hapse girdiğini anlatan Sukkar, “Camimizi eskiden kalabalık görmek neredeyse imkansızdı. Esed gittiğinden beri camimiz doldu taştı. Üç cumadır tıklım tıklımız. Her yerden insan buraya namaz kılmaya geliyor” dedi. 25 yıldır imamlık yapan Emevi Camii imamı El Musanna Nizar El Hatip ise, “Esed zamanında cami çok kalabalık değildi. Şimdi çok daha kalabalık. Bu kalabalık bizi mutlu ediyor. Biz tek ve bir Suriye’yiz” diye konuştu.