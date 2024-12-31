Emevi’de dualar ‘birlik’ için

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle vatandaşlar ibadetlerini de artık özgürce yapabiliyor. Suriye ve İslam tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Emevi Camii’ne, Esed’in gidişinden sonra ziyarete gelen sayısı kat ve kat arttı. Camide verilen vaaz ve okunan hutbelerde ise ‘kardeşlik’ vurgusu öne çıkıyor. Cami sabah namazından yatsı namazına kadar ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen STK çalışanları ve gönüllüler hatıra fotoğrafı çektiriyor. 3 imam ve 15 müezzinin görev yaptığı Emevi Camii’nde sabah ve yatsıyı bir imam, öğle vaktini başka bir imam, akşam ve ikindi vakti namazlarını başka bir imam kıldırıyor. Rejimin devrilmesi sonrasında istikrar arayan ülkede mezhepsel karışıklık hedefleyen odaklara tarihi Emevi Camii imamı ve müdüründen net mesaj geldi.