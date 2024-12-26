Bakanlıklar Suriye için işe koyuldu

Türkiye, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümet kurulması ve ülkenin yeniden inşası sürecinde destek çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısında bakanlara görev alanlarındaki ihtiyaçlar için Suriye'de çalışma yürütmesi talimatı verdi. Bu kapsamda Suriye'deki kamu kurum ve kuruluşlarının tekrar işler hale gelmesi, devlet sisteminin yeniden kurulması için her bakanlık kendi alanında destek sağlayacak. Bakanlıklar tarafından Suriye'de yürütülecek bazı çalışmalar şöyle:

AFAD YARDIMLARI SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı: Şam ve Halep'teki büyükelçilik ile konsoloslukta Göç İdaresi büroları açılacak. Bu bürolar, ihtiyaç halinde Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarını, kimlik bilgilerini ve diğer resmi belgelerini Suriye'deki ilgili birimlerle paylaşacak. Suriye'de İçişleri Bakanlığı kurulduktan sonra, nüfus, güvenlik, pasaport basımı gibi temel ihtiyaçlarda destek sağlanacak. Sınır kapılarında personel sayısı artırılarak 7/24 çalışma esasına geçilmesiyle gün boyu hizmet imkanı sağlanacak. AFAD koordinasyonunda bölgeye yardım gönderilmeye devam edilecek. Yapımı AFAD tarafından koordine edilen ve bir kısmı tamamlanan briket evlere yenileri eklenecek.

ARAÇ VE EŞYA TAŞIMADA KOLAYLIK

Ticaret Bakanlığı: Suriyelilerin geri dönüş işlemlerinde yolcu beraberi eşya ile ev eşyasına ilişkin işlemler, "Kolaylaştırılmış Çıkış Formu"yla yapılacak. Suriye'den gelen geçici koruma statüsünü haiz kişilerin ülkelerinden getirdikleri ve noterler tarafından tescil edilen plakalı taşıtlarına ilişkin de kolaylık sağlanacak. Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları iş yerlerinin nakline ilişkin işlemler ise Gümrük Yönetmeliği uyarınca Sözlü Beyan Formu düzenlenerek tamamlanacak. Kıymetli eşya, döviz ve Türk Lirası taşımada da 2025 yılı sonuna kadar kolaylık sağlanacak.

KENDİ PARALARINI BASMALARI İÇİN DESTEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Şam Havalimanı'nın ihyasıyla ilgili çalışma yürütülecek. Şam'a kadar demiryolu bütünlüğünün sağlanması için çalışma yapılacak. M4 ve M5 kara yollarında yapılan çalışmalar, köprülerin tamiri gibi işlere devam edilecek. Haberleşme alanındaki eksikler tespit edilecek, bu konudaki ihtiyaçlara yönelik destek sağlanacak. Limanların canlandırılması için çalışma yürütülecek. Suriye'nin kendi parasını kendisinin basması noktasında destek verilecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı: Talep gelmesi durumunda yeni yönetimle askeri eğitim ve işbirliği konusunda gerekli destek sağlanacak. Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde hareket edilecek.

MESLEKİ EĞİTİME KATKI

Milli Eğitim Bakanlığı: Suriye'nin kuzeyindeki Mahalli Meclisler ile irtibatlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine, öğrencilerin eğitime erişimine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hayırseverlerin de desteğiyle hasarlı okulların onarımı, yeni okul binalarının inşası, dersliklerin donatımı, eğitim müfredatının oluşturulması, ders kitaplarının hazırlanması ve basımı yapılarak okullara ulaştırıldı. Ekonomik kalkınma ve hayat standartlarının iyileşmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi ve meslek okullarının açılmasına katkı sunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Suriye'de tekrar faaliyete geçme çalışmalarını sürdürüyor.

KADIN VE ÇOCUKLARA PSİKOSOSYAL DESTEK

Sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyon tıbbı cihaz ve ilaç noktasında destek sağlanacak. Bu kapsamda başkent Şam'da Suriye Arap Kızılay'ı (SARC) Genel Merkezi'nde Türk Kızılay Şam Delegasyonu açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Suriye'nin enerji ve elektrik altyapısı inceleyecek, elektrik akışı konusunda çalışma yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kadın ve çocuklara yönelik psikososyal destek verecek.







