Öncü göçmene üç giriş çıkış hakkı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda bakanlığının faaliyetlerine ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Suriye’nin özgürleşmesinden sonra ülkelerine dönen Suriyelilerin durumlarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, 2017'den itibaren 763 bin 443 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüklerini, son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısının 25 bini geçtiğini belirterek, bu sayının 7 kat arttığını açıkladı.

DÖNENLERİN YARISI HALEPLİ

Suriye'ye geri dönen kişilerin tüm süreçlerinin kayıt altında olduğunu aktaran Yerlikaya, 8 Aralık'tan sonra geri dönüşlerin Cilvegözü, Öncüpınar, Yayladağı, Karkamış, Akçakale ve Zeytindalı sınır kapılarından yapıldığını belirtti. Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda bir yoğunluk yaşandığını belirterek, "Gelenlerin yüzde 60'ı Halepli olunca doğal olarak gidenlerin de şu ana kadar 11 bin 393'ü, hemen hemen yarıya yakını Halepli" dedi.

Ali Yerlikaya.

EŞYALARINI GÖTÜREBİLİYORLAR

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin sınır kapılarında yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Suriye'nin özgürleştiği 8 Aralık'tan önce, toplam 6 sınır kapısında günlük 3 bin 20 işlem kapasitesinin bulunduğunu anlatan Yerlikaya, talebin artacağını öngörerek illerde çalışan sayılarının hızla artırıldığını, çok hızlı bir şekilde aksiyon alındığını ve çalışma stilinin 7/24'e çıkarıldığını söyledi. Aynı zamanda günlük işlem kapasitesinin 19 bin civarına ulaştırıldığına dikkati çeken Yerlikaya, "81 ilde Suriyeli biri kendi ülkesine dönmek istiyorsa, bulunduğu yerden web sayfamızdan randevu alabilir. Randevuyu da aynı gün veriyoruz. Yani hiç yorulmadan randevusunu alabilir." şeklinde konuştu

Suriyelilerin ülkelerine giderken yanlarında ne götürebileceğine ilişkin bilgiler veren Yerlikaya, şunları kaydetti: “Buradaki ev ve işyerine ait eşyaları araçlara yükleyip götürebiliyorlar. Araçlarını da götürmeden önce noterden kaydını düşüyorlar ve sadece orada kullanacaklarına dair taahhüt veriyorlar.”

ÖNCÜ GÖÇMENLER GİDECEK

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin evrakıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bir karar aldıklarını aktaran Yerlikaya, "Şam ve Halep'teki bizim büyükelçilik ve konsolosluklarımıza, Göç İdaresi Bürosu kuruyoruz buradaki tüm kayıtların orada kullanılabilmesiyle ilgili" dedi. Gönüllü dönüş yapmak isteyenler için "öncü göçmen"in önden gitmesi konusunda talebin olduğunu belirten Yerlikaya, "Biz de bununla ilgili hazırlıklarımıza hemen bugün sabah itibarıyla başlıyoruz. 1 Ocak'tan itibaren de hemen bununla ilgili önden bir aile ferdinin veya diğer belirlenen ferdinin gitmesi ile ilgili. 6 ayda 3 kere giriş çıkış yapabilecek, 1 Ocak-1 Temmuz arasında" diye konuştu.

Sednaya insanlık adına büyük bir utanç

AFAD'ın Sednaya Hapishanesi'nde gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili soruya ilişkin Yerlikaya, şu yanıtı verdi: “Oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz.”

4 milyon yabancı var

Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancı sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "4 milyon 164 bin 472 bugün itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkı olan yabancıların sayısı. Bunun 2 milyon 920 bin 119'u geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. 1 milyon 47 bin 921'i ikamet izinli yabancılar. 196 bin 432'si uluslararası koruma altındakiler" dedi.







