Dünya Suriyede güvenli iletişim için düğmeye basıldı İnternet Gaziantepten gidecek
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye'de güvenli iletişim için düğmeye basıldı: İnternet Gaziantep'ten gidecek

Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde istikrarın sağlanması için çalışmalar başladı. Türkiye, hastane, fırın ve postane gibi hizmetlerin yanı sıra iletişim gibi olmazsa olmaz konularda da adım atıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol altına aldığı alanlarda internet ve telefon şebekesi hizmeti Gaziantep merkezli yerel bir firmayla sağlanırken, bu sayede hem Suriyeliler sıkıntısız bir şekilde hayatlarını sürdürüyor hem de elde edilen bazı kritik veriler teröristlerin yakalanmasında büyük rol oynuyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye, terörden arındırdığı bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarına başlıyor.
Türkiye, terörden arındırdığı bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarına başlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rasulayn ve Tel Abyad bölgeleri YPG/PKK'dan temizlendi.

Türkiye bu kapsamda, Rusya ve ABD ile sağladığı mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin sınırların 30 km güneyine çekilmesi karşılığında Barış Pınarı Harekatı'na ara verdi.

TSK ve MİT bir taraftan YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çekilip çekilmediği gözlemlerken, diğer yandan Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerindeki patlayıcı ve mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
  • Türkiye, PKK'dan arındırdığı bu bölgelere yaklaşık 2 milyon Suriyeli mülteciyi yerleştirmeyi planlıyor. Ancak bu planın devreye girebilmesi için, terörden arındırılan bölgelerin istikrara kavuşması gerekiyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Suriye'de güvenli bölge inşa edilmesi ve istikrarın sağlanması için önemli tecrübeler elde eden Türkiye, bu tecrübesini Barış Pınarı Harekatı bölgesine de taşımış olacak.

GÜVENLİ İNTERNET İSTİKRAR İÇİN KRİTİK

Türkiye'nin istikrarın sağlanması adına atacağı belki en önemli adımlar biri de, YPG/PKK işgali altında kullanılan kaçak iletişim ve internet yapılarının temizlenmesi ve yerine dataların Türkiye'nin kontrolünde olacağı bir sistem inşa etmesi olacak.

Kamaap uygulamasını üreten yazılım firmasının sahibi Nihat Cindioğlu.

DATALARIN TÜRKİYE'DE OLMASI ŞART

Türkiye'de 'Yerli WhatsApp' programını yapan kişi olarak bilinen Kamaap uygulamasını üreten yazılım firmasının sahibi Nihat Cindioğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde güvenli internetin inşa edilmesinin ardından terör eylemlerinde büyük azalmalar yaşandığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

  • "Güvenli internet kayıt altına alınan, kimin kullandığı belli olan internettir. PKK'dan temizlenen bölgelerde güvenli internet sağlandığında, veriler kontrol altında tutuluyor. Bu terör eylemlerinin azalmasını sağlıyor. Kayıt altına alınan her veri, güvenlik güçlerine çok önemli fayda sağlıyor. Yine bu bölgelerde, Türkiye'nin yasakladığı siteler ve platformlara girişler de kapatılıyor"

Gaziantep merkezli Sonet Internet Erişim Hizmetleri, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenli iletişimin sağlanması için önemli altyapı çalışmaları yaptı.

SAHA KEŞFİ YAPILDI, HİZMET BAŞLAYACAK

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 'güvenli internet' sisteminin birkaç hafta içerisinde hayata geçeceğinin altını çizen Cindioğlu, "Saha keşifleri yapılıyor. Bombaların temizlenmesi gerekli. Bu temizlendikten sonra Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hizmet verilmeye başlanacak. Ceylanpınar keşfini yaptık, burada kablolu, kablosuz internet hizmetini vermeye başlayacağız. Güvenli internetin tamamını bölge halkı kullanıyor" ifadelerini kullandı.

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