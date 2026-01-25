Yeni Şafak
Suriye'de YPG'den kurtarılan bölgelerden çıkarılan petrolün ilk sevkiyatı Banyas'a ulaştı

AA
Kurtarılan bölgelerden çıkarılan petrol Banyas'a ulaştı
Kurtarılan bölgelerden çıkarılan petrol Banyas'a ulaştı

Suriye'de, terör örgütü YPG'den kurtarılan Deyrizor kırsalındaki "Ömer" ve "Tenk" petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye ordusunun bölgede kontrolü yeniden sağlamasının ardından, Ömer ve Tenk petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentinde bulunan Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.

Sevkiyat, bu yönüyle şirketin yeniden ham petrol almaya başladığı ilk teslimat olması bakımından önem taşıyor.

Yetkililer, tankerlerin Deyrizor kırsalındaki Ömer ve Tenk sahalarından yola çıkarak Banyas'taki rafineri ve depolama tesislerine güvenli şekilde ulaştığını bildirdi.

Ham petrol sevkiyatının, enerji altyapısının yeniden işler hale getirilmesi, rafineri faaliyetlerinin canlandırılması ve ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Uzun süredir çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan petrol akışının yeniden başlamasının, yakıt tedariki ve elektrik üretimi başta olmak üzere birçok sektöre olumlu yansımasının beklendiği ifade ediliyor.

Ömer ve Tenk sahaları, Suriye'nin en önemli petrol üretim alanları arasında yer alıyor. Bu sahalardan çıkarılan petrolün Banyas'a ulaştırılması, aynı zamanda merkezi yönetimin doğal kaynaklar üzerindeki hakimiyetini güçlendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde sevkiyatların kademeli olarak artırılmasının planlandığını, üretim ve taşıma hatlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte petrol akışının süreklilik kazanmasının hedeflendiğini kaydetti.




