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Suriye'den İsrail'in saldırısına kınama: 1974 Anlaşması'nın açık bir ihlali

Suriye'den İsrail'in saldırısına kınama: 1974 Anlaşması'nın açık bir ihlali

20:3712/06/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail, Suriye'nin güneyinde Şam kırsalına bağlı Beyt Cin kasabasına saldırı düzenledi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayarak bunun, "uluslararası hukukun ve özellikle 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık bir ihlali" olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Telegram kanalında yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şam kırsalındaki Beyt Cin'e düzenlediği baskını kınayarak saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, bazılarının alıkonulduğunu bildirdi.

"1974 Anlaşması'nın açık bir ihlali"

İsrail'in bu provokatif eylemlerinin bölgedeki istikrarı ve yeniden inşa çabalarını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Saldırı, uluslararası hukukun ve özellikle 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık bir ihlali. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gözlem Gücü (UNDOF) sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı." ifadeleri yer aldı.

BMGK'ya çağrı

Açıklamada ayrıca, Suriye yönetimi, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, bu tür saldırıların önlenmesi ve uluslararası hukuka saygının temin edilmesi için somut ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.



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