Suriye'den İsrail'in saldırısına kınama: 1974 Anlaşması'nın açık bir ihlali

İsrail'in bu provokatif eylemlerinin bölgedeki istikrarı ve yeniden inşa çabalarını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, "Saldırı, uluslararası hukukun ve özellikle 1974 Ateşkes Anlaşması'nın açık bir ihlali. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Gözlem Gücü (UNDOF) sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye yönetimi, uluslararası toplumu ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini, bu tür saldırıların önlenmesi ve uluslararası hukuka saygının temin edilmesi için somut ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.