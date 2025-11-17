Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suudi Arabistan’da otobüs tankere çarptı: 45 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan’da otobüs tankere çarptı: 45 kişi hayatını kaybetti

12:2917/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistanlı olduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistanlı olduğu belirtildi.

Medine yakınlarında ülkeye umre için gelenleri taşıyan otobüsün yakıt tankerine çarptığı kazada 45 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistanlı olduğu belirtildi.

Hindistan hükümeti, Suudi Arabistan’ın Medine kenti yakınlarında meydana gelen kazada, umreden dönen bir otobüsün yakıt tankerine çarpması sonucu 45 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Olayda hayatını kaybedenlerin çoğunun Hindistan vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, kazada yaşamını yitiren veya yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi almak için Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçildiği aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medine'de Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu kazadan derin üzüntü duyuyorum. Yakınlarını kaybeden ailelerin yanındayım. Yaralıların hepsinin acil şifalar diliyorum. Riyad Büyükelçiliğimiz ve Cidde Konsolosluğumuz mümkün olan her türlü yardımı sağlıyor. Yetkililerimiz ayrıca Suudi Arabistan yetkilileriyle yakın temas halindedir” ifadelerini kullandı.

#Suudi Arabistan
#Mekke
#Umre
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yıl sonuna kadar hangi ilde ne kadar deprem konutu teslim edilecek, son durum nedir?