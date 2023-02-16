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Dünya

Tacikistan’da çığ düştü: 13 kişi yaşamını yitirdi

Tacikistan’da çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tacikistan Olağanüstü Haller Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.

12:59 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Tacikistan’da çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tacikistan Olağanüstü Haller Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk Bölgesi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Afet sonucunda 4 konutun tamamen yıkıldığı, 35 konut ve 5 işletmenin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki halkın güvenli yerlere tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.


Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çığın düştüğü bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, bölgedeki bazı yolların da trafiğe kapatıldığı kaydedildi.


Isınma ve yağışlar nedeniyle 13 Şubat'tan bu yana 27 çığ vakasının meydana geldiği aktarılan açıklamada, dağlık bölgelerde çığ düşme tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.


Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yayımladığı taziye mesajında, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunurken, afet sonuçlarının en kısa zamanda ortadan kaldırılması için yetkilileri görevlendirdi.


Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı
Camide abdest alırken 9 bin doları çalındı

Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar parası çalındı. Paraları çalan Mustafa A. (59), polis tarafından gözaltına alındı. Benzer suçlardan 20 kaydı bulunan şüphelinin parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih'te montunun cebindeki 9 bin doları çalınan Tacikistan uyruklu B.B., 16 Ocak Pazartesi günü polise başvurdu. B.B.'nin şikâyeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önce de benzer suçlardan 20 kaydı bulunan Mustafa A. olduğunu tespit etti. Mustafa A. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında şüphelinin üzerinde 14 bin 420 lira, 200 dolar ve 100 Euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa A. adliyeye sevk edildi. Görüntülerde, B.B., abdest almak için şadırvanda montunu çıkarıp asıyor. Şüpheli ise kendi montunu asar gibi yaparak 9 bin doları çalıyor. Ardından şüpheli montunu tekrar giyip hızla cami avlusundan uzaklaşıyor.


#Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
#Tacikistan
#Tacikistan'da çığ düşmesi
36 dakika önce
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Tacikistan’da çığ düştü: 13 kişi yaşamını yitirdi
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