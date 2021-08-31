Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Taliban’ın tahliyeler için verdiği süre bugün sona ererken, aralarında Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya’nın da olduğu 100 ülke ortak bir açıklama metni yayımladı. Ortak metinde, Taliban’dan Afganların ve yabancıların ülke dışına özgürce seyahatine dair teminat alındığı belirtildi. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler yasa dışı göç faaliyetlerine karşı birlikte hareket etme kararı aldıklarını açıklarken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya’nın ve Çin’in bölgede daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Yüz ülkenin imzaladığı metinde, “Taliban’dan tüm yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket noktalarına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair güvence aldık” denildi.

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31 AĞUSTOS’TAN SONRA DEVAM EDECEK

Belirlenen Afganlara 31 Ağustos’tan sonra da seyahat belgeleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, ”Taliban’ın seyahat özgürlüğünü doğrulayan” beyanlarına dikkat çekildi. Metinde, bu ülkelerin, kendilerine çalışan Afganlar ve risk altındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

GÖÇE KARŞI ORTAK HAREKET PLANI

Afganistan’da yıl sonuna kadar yarım milyon Afgan’ın ülkeden ayrılması beklenirken, AB ve üye ülkeler, oluşabilecek kontrolsüz göç dalgasına karşı müşterek hareket etmeye hazırlanıyor. Reuters’ın yayımladığı taslak metninde, “Alınan derslerden yola çıkılarak, Avrupa Birliği ve üye ülkeler, koordine ve düzenli bir karşılık hazırlayarak geçmişte görülen kontrolsüz büyük ölçekli yasa dışı göç hareketlerinin yeniden yaşanmaması için ortak hareket etmeye kararlıdır” ifadeleri yer aldı.

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Heiko Maas

RUSYA VE ÇİN’E SORUMLULUK MESAJI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Özbekistan’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in, Afganistan’ın geleceğiyle ilgili konulardaki görüşmelere daha fazla dahil olması gerektiğini belirtti. Maas, “Rusya ve Çin dahil tüm önemli uluslararası ortakları masaya getirme” konusundaki çabaların sürdüğünü söyledi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde güvenli bir bölge oluşturmaya yönelik çalışmalarının olduğunu ve bu öneriyi Fransa, İngiltere ve Almanya olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirmeyi planlandıklarını açıkladı.