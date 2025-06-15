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Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama meydana geldi

Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama meydana geldi

15:2615/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.
Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama daha gerçekleşti. İsrail uçakları, İran'ın başkentini bugün içinde ikinci kez vurdu. İsrail güçleri, İran çapında 50 adet savaş uçağıyla saldırılarını sürdürüyor.


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Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama meydana geldi
Dünya
15 Haziran, Pazar

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kentte patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi.

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını duyurdu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


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