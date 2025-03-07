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Takdir toplayan Filistin adımı: AB ülkesinden tarihi karar, Başkentteki bir meydana 'Filistin' adı verildi

Takdir toplayan Filistin adımı: AB ülkesinden tarihi karar, Başkentteki bir meydana 'Filistin' adı verildi

00:387/03/2025, Friday
AA
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Kopenhag'da bir meydana 'Filistin' adı verildi.
Kopenhag'da bir meydana 'Filistin' adı verildi.

Danimarka'da terör devleti İsrail'i kızdıracak bir karara imza atılarak başkent Kopenhag'da bir meydana "Filistin" adı verildi. Meydan için 1 Nisan itibarıyla "Filistin" adı kullanılacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Kopenhag Belediye Meclisi, kentteki bir meydana "Filistin" ismi verilmesine yönelik hazırlanan öneriyi kabul etti.

Öneri, 55 üyenin 29'unun "Evet" oyuyla kabul edildi.

Böylece şehir merkezinde belirlenen bir meydan için 1 Nisan itibarıyla "Filistin" adı kullanılacak.
Kopenhag'da bir meydanın "Filistin" olarak isimlendirilmesi uzun süredir tartışılıyordu.

Ağustos 2023'te 4 parti bu doğrultuda bir öneri hazırlamış ancak öneri mecliste görüşülmeden ertelenmişti.



#Danimarka
#Kopenhag
#Meydan
#Filistin

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