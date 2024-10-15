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Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 153 askeri hava aracı ve 36 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 153 askeri hava aracı ve 36 gemi görüldü

09:0515/10/2024, Salı
AA
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Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.
Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.

Çin'in Tayvan Adası'nı kuşatan askeri tatbikatı sırasında Ada çevresinde Çin'e ait 153 askeri hava aracı ve 36 geminin tespit edildiği bildirildi. Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dünden bugün saat 06.00'a kadar 153 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu, bunlardan 111'inin Tayvan Boğazı'nda, tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 14, sahil güvenliğine ait 12 geminin de tespit edildiği aktarıldı.

Çin'den Tayvan'a gözdağı: Ada çevresinde dev tatbikat başladı

Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlık iddialarını sert dille eleştirirken, Ada üzerindeki askeri baskısını artırmaya devam ediyor. Çin, Tayvan'ın Ulusal Günü kutlamalarından birkaç gün sonra, ada çevresinde geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. "Joint Sword-2024B" adı verilen bu tatbikatlar, Pekin tarafından "Tayvan Bağımsızlığı yanlısı ayrılıkçı faaliyetlere karşı sert bir uyarı" olarak nitelendirildi. Doğu Bölgesi Komutanlığı Sözcüsü Kaptan Li Xi, tatbikatların "deniz-hava muharebe hazırlığı devriyesi, önemli liman ve bölgelerde abluka" gibi unsurları kapsadığını ve ayrıca "deniz ve kara hedeflerine saldırılar" içerdiğini söyledi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in "mantıksız ve kışkırtıcı" hareketlerini sert bir şekilde kınadı ve uygun savunma güçlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Tatbikatların başlamasından kısa bir süre sonra, Tayvan çevresinde 25 Çin savaş uçağı ve 11 gemi tespit edildi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in dün Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirildi.

Çin ordusu, dün Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyip kritik limanları bloke ederek Ada'yı adeta ablukaya alan tatbikatın dün akşam saat 18.00'de sonlandırıldığı duyurulmuştu.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, tatbikat süresince Çin ordusuna ait 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ile 17 sahil güvenlik gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirmiş ve bir günde kaydedilen uçuş sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılmıştı.

Tayvan'ın yeni lideri Lai'nin "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi

Tayvan'ın çevresinde abluka oluşturan tatbikat, Ada'daki hükümetin lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasının ardından geldi.

Lai, 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden süreci başlatan 1911 Devrimi'nin başlangıç yıl dönümü olan ve Ada'da "Ulusal Gün" olarak kutlanan 10 Ekim'de yaptığı konuşmada, Pekin yönetiminin Tayvan'ı temsil etmeye hakkı olmadığını savunmuştu.

Tayvan'da hükümetin devamı olduğunu iddia ettiği Çin Cumhuriyeti ile Çin ana karasında hakim Çin Halk Cumhuriyeti'nin "birbirinin boyunduruğunda bulunmadığını", bu yüzden Çin'in Tayvan'ı temsil hakkı olmadığını dile getiren Lai, "ilhaka ve egemenlik gasbına karşı direnecekleri" mesajını vermişti.

Pekin yönetimi Lai'nin sözlerine tepki göstermiş, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Tayvan'ın egemenliğe sahip olduğu", "Çin ile Tayvan'ın birbirinin boyunduruğunda bulunmadığı" gibi yorumların aynı bağımsızlık anlatısının farklı versiyonları olduğunu, Lai'nin bu sözleriyle bir kez daha Tayvan'ın bağımsızlığı konusundaki inatçılığını ve kendi siyasi çıkarı uğruna Tayvan Boğazı'nda gerilimi yükseltme niyetini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

#Çin
#Tayvan
#Lai Ching-te

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