Tek karede 100 bin galaksi

NASA'nın yeni uzay teleskobu SPHEREx, evrene gözlerini açtı ve uzaydan ilk görüntülerini gönderdi. Teleskobun yakaladığı karelerde, her biri yıldız ya da galaksi olan 100 binden fazla ışık kaynağının yer aldığı görüldü.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni uzay teleskobu SPHEREx, uzaydan ilk görüntülerini gönderdi. Henüz tam olarak kalibre edilmemiş olsa da teleskobun yakaladığı karelerde her biri yıldız ya da galaksi olan 100 binden fazla ışık kaynağı yer aldığı görüldü. SPHEREx teleskobunun, insan gözünün göremediği kızılötesi ışığı algılayarak evrendeki suyun kökenlerinden galaksilerin uzaklığına kadar birçok sırrı açığa çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Teleskobun tüm sistemlerinin başarıyla çalıştığı aktarılırken, teleskobun tüm gökyüzünü defalarca tarayacağı bu büyük görev için her şey hazır olduğu belirtildi.
GÖZLEM MODUNA GEÇTİ
İsmi “Evrenin Tarihi, Yeniden İyonlaşma Çağı ve Buzların Kaşifi” anlamına gelen SPHEREx teleskobu, 11 Mart’ta fırlatılmasının ardından ilk kez gözlem moduna geçti. Gökyüzünden alınan ilk görüntüler, teleskobun sistemlerinin sorunsuz çalıştığını gösterdi. Bu erken görüntüler henüz bilimsel analiz için kullanılmaya uygun olmazken teleskobun olağanüstü geniş görüş alanı hakkında güçlü bir ön izleme sunduğu kaydedildi. Görsellerdeki her parlak nokta, bir yıldız ya da galaksiye ait ışık kaynağını temsil ederken her karede 100 binden fazla kaynak tespit edildi.
GÜNDE 600 POZ YAKALAYACAK
SPHEREx’in her gözlemi, altı dedektöründen alınan altı farklı görüntü içeriyor. Bu görüntüler, teleskobun tam görüş alanını ortaya koyan, Ay’ın çapından yaklaşık 20 kat daha geniş dikdörtgen bir uzay alanını kapsıyor. SPHEREx, Nisan sonuna doğru başlaması planlanan rutin gözlemlerinde günde yaklaşık 600 poz yakalayacak. SPHEREx, insan gözünün algılayamadığı kızılötesi ışığı tespit ediyor.