Tek karede 100 bin galaksi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni uzay teleskobu SPHEREx, uzaydan ilk görüntülerini gönderdi. Henüz tam olarak kalibre edilmemiş olsa da teleskobun yakaladığı karelerde her biri yıldız ya da galaksi olan 100 binden fazla ışık kaynağı yer aldığı görüldü. SPHEREx teleskobunun, insan gözünün göremediği kızılötesi ışığı algılayarak evrendeki suyun kökenlerinden galaksilerin uzaklığına kadar birçok sırrı açığa çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor. Teleskobun tüm sistemlerinin başarıyla çalıştığı aktarılırken, teleskobun tüm gökyüzünü defalarca tarayacağı bu büyük görev için her şey hazır olduğu belirtildi.