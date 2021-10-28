​Tel-Aviv’den Riyad’a ilk sivil uçuş

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Tel-Aviv’den Riyad’a tarihteki ilk sivil uçuşun salı günü yapıldığını duyurdu. İsrail’den havalanan özel bir jetin Suudi Arabistan’a direkt uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.
Habere göre bir gün önce de, Suudi Arabistan’dan kalkan bir Birleşik Arap Emirlikleri uçağı, Tel-Aviv Ben Gurion Havaalanı’na indi. İki ülke arasında karşılıklı gerçekleşen uçuşlar, ABD’nin, Riyad yönetimine İsrail ile ilişkileri “normalleştirmesi” için baskı yaptığına yönelik haberlerden hemen sonra geldi.