Afrin ile Halep arasında geçiş noktası niteliğindeki bölgeye PKK’nın, 50-60 kadar örgüt yanlısı aileyi getirip yerleştirdiği belirtiliyor ancak son çekilen görüntülerde bu kişilerden de herhangi bir iz görülmüyor. Geçiş noktalarını kullanarak Afrin’e yardım götürme amaçlı faaliyetlere ise anında karşılık veriliyor. Tel Rıfat yakınlarındaki Deyr Cimeyl’de PKK’ya yardıma giden konvoy önceki gece Türk savaş uçaklarınca vuruldu. Nubl’e açılan Ziyara kapısında da geçtiğimiz günlerde İran’a bağlı milisler ve Esed Şebbihaları hava operasyonuyla öldürülmüştü.
PKK işgalinden temizlenen Tel Rıfat sokakları bomboş
Tel Rıfat bomboş
PKK’nın işgaliyle birlikte halkı göçe zorlanan Tel Rıfat, içeriden görüntülendi. Sokakların ıssız olduğu ve adeta hayalet kenti andıran beldede yaşam izinden eser yok.
Haber MerkeziYeni Şafak