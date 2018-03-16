Tel Rıfat bomboş

Afrin ile Halep arasında geçiş noktası niteliğindeki bölgeye PKK’nın, 50-60 kadar örgüt yanlısı aileyi getirip yerleştirdiği belirtiliyor ancak son çekilen görüntülerde bu kişilerden de herhangi bir iz görülmüyor. Geçiş noktalarını kullanarak Afrin’e yardım götürme amaçlı faaliyetlere ise anında karşılık veriliyor. Tel Rıfat yakınlarındaki Deyr Cimeyl’de PKK’ya yardıma giden konvoy önceki gece Türk savaş uçaklarınca vuruldu. Nubl’e açılan Ziyara kapısında da geçtiğimiz günlerde İran’a bağlı milisler ve Esed Şebbihaları hava operasyonuyla öldürülmüştü.

DÜNYA PKK’da yine iç infaz