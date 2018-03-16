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ZEYTİN DALI HAREKATI

PKK işgalinden temizlenen Tel Rıfat sokakları bomboş

Tel Rıfat bomboş

PKK’nın işgaliyle birlikte halkı göçe zorlanan Tel Rıfat, içeriden görüntülendi. Sokakların ıssız olduğu ve adeta hayalet kenti andıran beldede yaşam izinden eser yok.

Haber MerkeziYeni Şafak
Beldede yaşam izinden eser yok.
Beldede yaşam izinden eser yok.

Afrin ile Halep arasında geçiş noktası niteliğindeki bölgeye PKK’nın, 50-60 kadar örgüt yanlısı aileyi getirip yerleştirdiği belirtiliyor ancak son çekilen görüntülerde bu kişilerden de herhangi bir iz görülmüyor. Geçiş noktalarını kullanarak Afrin’e yardım götürme amaçlı faaliyetlere ise anında karşılık veriliyor. Tel Rıfat yakınlarındaki Deyr Cimeyl’de PKK’ya yardıma giden konvoy önceki gece Türk savaş uçaklarınca vuruldu. Nubl’e açılan Ziyara kapısında da geçtiğimiz günlerde İran’a bağlı milisler ve Esed Şebbihaları hava operasyonuyla öldürülmüştü.

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