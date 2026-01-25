Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: Sivil can kayıpları var

Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkesin uzatılmasına rağmen terör örgütü YPG’nin saldırıları sürdü. Haseke ve Kamışlı kırsalında açılan ateş sonucu 2 genç hayatını kaybederken, bölgede çok sayıda ateşkes ihlali ve alıkoyma vakası yaşandığı bildirildi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.
YPG ihlalleri sürdürüyor
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.
İki genç hayatını kaybetti
YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.
Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.
Ateşkes 15 günlüğüne uzatıldı
Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.
Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.