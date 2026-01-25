Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: Sivil can kayıpları var

Terör örgütü YPG ateşkesi ihlal etti: Sivil can kayıpları var

20:0125/01/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Ateşkes sürecinde YPG saldırılarında siviller hayatını kaybetti.
Ateşkes sürecinde YPG saldırılarında siviller hayatını kaybetti.

Suriye’nin kuzeydoğusunda ateşkesin uzatılmasına rağmen terör örgütü YPG’nin saldırıları sürdü. Haseke ve Kamışlı kırsalında açılan ateş sonucu 2 genç hayatını kaybederken, bölgede çok sayıda ateşkes ihlali ve alıkoyma vakası yaşandığı bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

YPG ihlalleri sürdürüyor

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

İki genç hayatını kaybetti

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

Ateşkes 15 günlüğüne uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.



#suriye
#Terör Örgütü
#YPG
#Haseke
#Ateşkes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kredisi 2026 ne zaman başlayacak, şartları neler olacak?