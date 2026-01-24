Yeni Şafak
Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı: Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacak

22:5824/01/2026, Cumartesi
AA
Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...

