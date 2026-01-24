Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı: Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacak

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke’de bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.
