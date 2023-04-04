Tesla'ya ırkçılık davası: 3,2 milyon dolar tazminat ödeyecek

BBC'nin haberine göre, Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ırkçı taciz davasını kazanan siyahi eski bir işçisine yaklaşık 3,2 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.





Federal bir jüri, 2015'ten 2016'ya kadar Fremont fabrikasında asansör operatörü olan Owen Diaz'ın ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.





2021 yılında açılan davada 137 milyon dolar istenmiş, yargıç mıktarın aşırı olduğuna kadar vermişti.





Pazartesi günü, Diaz'a 3 milyon dolar cezai tazminat ve duygusal problemler nedeniyle 175 bin dolar tazminat ödenmesine karar verildi.





Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da "Yeni kanıtlar sunmamıza izin verilseydi, karar sıfır olacaktı. Jüri, sahip oldukları bilgilerle ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Karara saygı duyuyorum" dedi.









Musk, Tesla'nın sunacağı yeni kanıtların ayrıntılarını vermedi. Tesla'nın avukatı Alex Spiro dava sonucuyla ilgili yorum yapmadı.





Davada, siyahi işçilerin düzenli olarak fabrika zemininde ırkçı hakaretlerle ve banyolarda ırkçı duvar yazılarıyla karşılaştığı iddia edildi.



