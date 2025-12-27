TİKA Kuzey Makedonya'da 20 yılda 1300'den fazla kalkınma projesi hayata geçirdi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" ve TİKA'nın Üsküp Program Koordinasyon Ofisinin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla temaslarda bulunan Eren, TİKA'nın çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Eren, TİKA'nın, Kuzey Makedonya'da 2005'ten bugüne, insanı merkeze alan 1300'den fazla projeyi hayata geçirdiğini belirterek bu projeleri, ülkedeki Makedon, Arnavut, Türk ve diğer tüm etnik grupları kapsayacak şekilde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Türk toplumunun bu ülkenin istikrarına ve refahına sağlamış oldukları katkı azımsanmayacak derecede"

Ülkede gerçekleştirilen faaliyet kapsamında 15 Osmanlı eserinin de restore edildiğinin altını çizen Eren, "Kuzey Makedonya'nın kendine has kültürel çeşitliliği bence çok kıymetli ve bu ülkede yaşayan tüm unsurların bu ülkeye sahip çıkmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu manada burada yaşayan Türk toplumunun Kuzey Makedonya kurulduğundan beri bu ülkenin istikrarına ve refahına sağlamış oldukları katkı azımsanmayacak derecede." diye konuştu.

Eren, Türkiye'nin Balkan ülkelerinde bir istikrar unsuru olduğunun altını çizerek Balkan ülkeleri Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ile kurulan ilişkilerde bu ülkelerin refahını önceleyen ve bölgesel istikrarı önceleyen bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

TİKA Başkanı Eren şöyle devam etti:

"Kalkınma yardımı yaparken TİKA'nın en temel önceliği kalkınma yardımı yaptığı ülkenin temel ihtiyaçlarını göz önüne alıp onlara göre projeler geliştirmek. Dolayısıyla kalkınma projesi yürüttüğümüz ülkenin kendi kalkınma planları nedir, öncelikle bunlara bakıyoruz. TİKA'nın kalkınma yardımlarında öncelikle insanı merkeze alıyoruz. Talep odaklıyız, hızlı hareket ediyoruz ve sonuç odaklıyız.

Temel motivasyon Kuzey Makedonya'nın Türkiye ile olan özel ilişkisi. Buradaki tüm projelerimizin yerel halk tarafından, siyasetçiler tarafından, muhataplarımız tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ortak tarih, kültürel geçmişimiz var. Osmanlı'nın bu topraklarda çok uzun yıllar bir nizam tesis ettiğini biliyoruz."

TİKA, Kuzey Makedonya'da 150 bin öğrencinin doğrudan hayatına dokundu

Eren, TİKA'nın bugüne kadar yaptığı 1300'den fazla projeyi eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında yoğunlaştırdıklarını, ülkenin eğitim ve sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Göç'ün Kuzey Makedonya için çok temel bir sorun olduğuna dikkati çeken Eren, "Gelir getirici projelerle özellikle tarım, hayvancılık ve örtü altı bitkiciliği, seracılık alanında yapılacak projelerle buradaki nüfusun burada kalıcı olmasını ve göçün engellenmesini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Eren, ülkede hayata geçirilen projelerin 422'sinin eğitim altyapısı alanında yapıldığını vurgulayarak 150 bin öğrencinin doğrudan hayatına dokunulduğunu kaydetti.

Kamu diplomasisinde yapay zeka desteği

Teknolojinin "baş döndüren bir hızla değiştiği dönemde olduklarına" işaret eden Eren, kamu diplomasisinde yapay zekadan faydalanma konusunda ciddi çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Eren, "Yapay zekada kesinlikle enformasyonu merkeze alan ve dezenformasyonu engelleyecek bir iletişim yaklaşımını yakalayabilmemiz lazım." diye konuştu. Yüksek teknolojili sosyal medya platformlarında tekelleşme olduğunu vurgulayan Eren, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu NSosyal platformunu önemli bir girişim olarak değerlendirdi.

Eren, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin 2008'den bu yana stratejik seviyede olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeye ayrı bir önem verdiğini söyledi.

TİKA Başkanı Eren ayrıca, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi ve Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile bir araya geldiğini aktararak yerel kurumlarla çok iyi bir işbirliklerinin olduğunu kaydetti.







