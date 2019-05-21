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Dünya TİKAdan Filistinli mültecilere gıda yardımı
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TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı

TİKA'dan Filistinli mültecilere gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ürdün'ün Ceraş ilinde Filistinli mültecilere gıda yardımında bulundu. Ürdün'de Filistinli mültecilerin kaldığı 10 kamp bulunuyor. 1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.

Haber Merkezi AA
1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.
1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.
1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.
1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.

Ceraş'taki "Gazze Kampı" sakinlerine yönelik yardım dağıtımına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz de katıldı.

TİKA Amman Koordinatörü Kürşad Mahmat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kamptaki 250 aileye bu kapsamda gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Büyükelçi Karagöz ise Gazze Kampı sakinleri arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, TİKA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

  • Ürdün'de Filistinli mültecilerin kaldığı 10 kamp bulunuyor. 1968'de kurulan Gazze Kampı'nda yaklaşık 24 bin kişi yaşıyor.

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