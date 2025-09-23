Trump BM'de dünyaya sesleniyor

Amerikan tarihindeki en büyük vergi ve regülasyon kesintisini yaptık ve bu şekilde bir kez daha dünyada ticaret yapılacak en iyi ülke haline getirdik.

Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil. Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen şeyler bunlar. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. "