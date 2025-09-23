Trump BM'de dünyaya sesleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasına başladı. Trump, konuşmasına başlamadan önce prompteri bozuldu. Yaşadığı aksaklığa dair gönderme yapan Trump, prompter operatörüne yönelik "bu prompteri kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadesini kullandı.
Dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisi, en güçlü ordusu bizde. Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik.
Güney sınırımızdaki istilayı bitirdik, 4 ayda kaçak geçiş sıfır.
Amerikan tarihindeki en büyük vergi ve regülasyon kesintisini yaptık ve bu şekilde bir kez daha dünyada ticaret yapılacak en iyi ülke haline getirdik.
Trump, konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletlerdeki son konuşmasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirten Trump,, "O günden bu yana savaş silahları, iki kıtada kurduğum barışı paramparça etti" dedi.
7 ayda 7 savaş bitirdim
Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil. Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen şeyler bunlar. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. "