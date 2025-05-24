Trump 'büyük bir duyuru yapıyoruz' diyerek ilan etti: Çok konuşulacak nükleer kararı

ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin nükleer enerji kapasitesini artırmak ve yeni nükleer santrallerin inşasını teşvik etmek amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi yayımladı.
ABD Başkanı
Donald Trump
, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısı öncesinde nükleer enerjiyle ilgili bazı kararnameleri imzaladı.
ABD'nin enerji ihtiyacının çok fazla ve bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerjinin çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu alana daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini kaydetti.
"Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir"
"Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir"
Trump,
"Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol katettik"
ifadelerini kullandı.
#Donald Trump
#enerji
#nükleer