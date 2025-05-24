Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump 'büyük bir duyuru yapıyoruz' diyerek ilan etti: Çok konuşulacak nükleer kararı

Trump 'büyük bir duyuru yapıyoruz' diyerek ilan etti: Çok konuşulacak nükleer kararı

10:5524/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin nükleer enerji kapasitesini artırmak ve yeni nükleer santrallerin inşasını teşvik etmek amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi yayımladı.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısı öncesinde nükleer enerjiyle ilgili bazı kararnameleri imzaladı.

ABD'nin enerji ihtiyacının çok fazla ve bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerjinin çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, bu alana daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini kaydetti.



"Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir"


Trump,
"Bugün nükleer enerji konusunda büyük bir duyuru yapıyoruz. Nükleer enerji güvenli ve çevrecidir, bugünkü kararnameler bizi bu sektörde gerçek bir güç haline getirecektir. Büyük nükleer tesislerden bahsediyoruz ve bu alanda teknoloji, güvenlik ve maliyet açısından uzun bir yol katettik"
ifadelerini kullandı.

#Donald Trump
#enerji
#nükleer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? EGM Pol-Net polislik genel atama / yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı 2025