Trump Kanada meselesini kaşıyor: Sübvanse etmesek yok olurlar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini söyledi. ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirten Trump, "Acı ama gerçek." dedi. ABD Başkanı, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi.
ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.
Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.
"Onlarda olup da bizde olmayan bir şey yok"
"Sübvansiyon olmasa Kanada varlığını sürdüremezdi"
Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti.
"Gümrük lobisi Kanada ve Çin'i koruyor"
Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.
Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu.