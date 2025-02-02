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Trump Kanada meselesini kaşıyor: Sübvanse etmesek yok olurlar

Trump Kanada meselesini kaşıyor: Sübvanse etmesek yok olurlar

18:422/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
AA
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Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini söyledi.
Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini söyledi. ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirten Trump, "Acı ama gerçek." dedi. ABD Başkanı, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.

"Onlarda olup da bizde olmayan bir şey yok"

Trump, Truth Social hesabından yaşananlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump,
"Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok.
" değerlendirmesinde bulundu.

"Sübvansiyon olmasa Kanada varlığını sürdüremezdi"

Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti.

"Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek."
ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi.
ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump,
"Üstelik, gümrük vergisi de yok."
açıklamasını yaptı.

"Gümrük lobisi Kanada ve Çin'i koruyor"

Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.

Trump,
"Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız."
ifadesini kullandı.
Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump,
"Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak."
mesajını verdi.

Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu.




#Donald Trump
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