Trump Midas sendromu yaşıyor: Beyaz Saray'ı altınla doldurmaya devam ediyor: 'Yabancı liderler çıldırıyor'

ABD Başkanı Trump, Kral Midas gibi dokunduğu her şeyi altına çevirmeye başladı.





Efsaneye göre Midas, dokunduğu her şeyin altın olmasına istemişti. Bu isteği daha sonra Midas'a büyük sorun yaşattı.





Trump'da şimdi Beyaz Saray'daki odalara "altın dokunuşlar" yaparak herşeyi altına çevirmeye çalışıyor.





ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'a yerleştirmeyi planladığı yeni altın süslemeleri Truth Social'da paylaştı.





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

NTV'nin haberine göre, Trump, dün Truth'daki sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yabancı liderleri "çıldırtmak" için yeni altın işlemelerini tanıttı.





Trump paylaşımında şöyle dedi:

"Beyaz Saray'ın Oval Ofis ve Kabine Odası'nda kullanılan en yüksek kaliteli 24 Ayar altınlardan bazıları. Yabancı liderler ve herkes, kalite ve güzelliği görünce "çıldırıyor". Başarı ve görünüm açısından gelmiş geçmiş en iyi Oval Ofis."

Trump, yeni altın süslemelerin yabancı liderleri "çıldırtmak" için olduğunu ileri sürüyor. ABD Başkanı, bu süslemelerin 24 ayar altın olduğunu iddia de ediyor.





OVAL OFİS'İ ALTINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Trump'ın son aylarda Oval Ofis ve Bayaz Saray'daki "altınlaştırma" çalışmaları hız kazanmış görünüyor.





Çoğu som 24 ayar altın olmayan bu süslemeler, altın renkli boyadan ibaret veya sadece altın kaplamalı. Ancak ABD Başkanı, bu objelerin 24 ayar olduğunu ileri sürüyor.





Trump'ın bu altın merakı önce binayı geçen gazetecilerin ilgisini çekti.





ABD Başkanı Trump ve Ukrayna lideri Zelenski'nin görüşmesinden. Arka planda Oval Ofis'i süsleyen altın dekorasyonlar dikkat çekiyor. Bu salonda, geçmiş başkanlar döneminde şömine üstündeki altın kaplı veya altın vazolar, sürahiler yoktu. Duvarlardaki altın çerçeveli tablolar ve duvardaki altın renkli süslemelerin sayısı yavaş yavaş artmaya başladı.





ŞÖMİNENİN ÜZERİ ALTINLA DOLDU

Trump'ın yönetimi sırasında önce Oval Ofis'teki şöminenin üzerindeki altın kupa ve vazoların sayısı katlanarak arttı. Ayrıca, artık üzerinde Trump'ın adı yazılı altın bardak altlıkları bile var. Bu altınların veya altın görünümlü süslemelerin parasını kim ödüyor?





Beyaz Saray sözcüsü Fox News'e yaptığı açıklamada, "en yüksek kalitede" olan altının tamamının Trump tarafından bizzat ödendiğini söylemişti.





ABD Bakanları'nın ofis ve konut olarak kullandıkları binayı dekore etmek için yetkileri var. Trump, yardımlarla inşa edeceği bir balo salonu için de harekete geçti.





Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ofisin sadeliği dikkat çekiyor.





ESKİ BAŞKANLARDAN SONRA DİKKAT ÇEKİYOR

Trump'ın Beyaz Saray'ı "altınlaştırma" çalışmaları adım adım ilerliyor. ABD Başkanı, önce az miktarda altın süslemeyle işe başladı. Başkan, önce Oval Ofis'te sergilenen resim sayısını artırdı. Artık duvarları süsleyen neredeyse 20 eski başkan resmi bulunuyor.





Trump, altın süsleme çalışmalarına bir süre sonra hız verdi ve kullandığı odaların tavan, kapı pervazları ve şömine üstlerini altın rengi süslemelerle dolu. Salonlardaki kapı pervazlarının içindeki heykel melekler bile altın rengine boyandı veya altın rekli objeler yerleştirildi.





Selefi Joe Biden'ın duvarlarında sadece altı resim vardı. Barack Obama'nın ise sadece iki eski başkanın resmi vardı.



