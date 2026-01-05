Trump Venezuela'nın ardından orayı işaret ederek süre verdi: 20 gün sonra...

Venezuela krizinin fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın ABD topraklarının bir parçası olması gerektiği yönündeki tehdidini yineledi.
Dünya ABD’nin Venezuela’daki işgal girişimini konuşurken Trump yönetimi yeni hedef belirledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD güvenlik çıkarları adına Danimarka toprağı olan Grönland'ın Amerikan işgali altına alınması çağrılarını yinelemesiyle birlikte, ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmeye başladı.
Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik nedeniyle Grönland'a ihtiyacı olduğunu ve şu anda adanın Rus ve Çin gemileriyle dolu olduğunu belirtti.
"20 gün sonra sorun…"
Trump, ABD Başkanı'nın daha önce ada ülkesinin ABD topraklarının bir parçası olması gerektiği yönündeki açıklamaları göz önüne alındığında, Grönland hakkında ne düşündüğü sorusuna, basına bu konuyu 20 gün sonra kendisine sormalarını söyleyen gizemli bir mesajla yanıt verdi.