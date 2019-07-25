Trump’a yaptırım kıskacı

ABD Başkanı Donald Trump, S-400 hava savunma sistemlerini alan Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını isteyen Cumhuriyetçi 45 senatörle Beyaz Saray’da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Washington Post, Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantının perde arkasını yazdı. Habere göre Trump, müzakereye dayalı yumuşak bir politikayı savundu ve bazı senatörler buna karşı çıktı. Trump’ın bir senatörle kavga bile ettiği öne sürüldü.

TRUMP KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerin aktardığına göre, Trump toplantıda Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması yerine sorunun müzakere yoluyla çözülmesini savundu.

Hatta, özel olarak S-400 krizi için yapılan toplantı sırasında zaman zaman Türkiye yerine sağlık sistemi, göç ve bütçe gibi ABD’nin iç sorunları hakkında görüşler konuşuldu. Toplantıda Trump’ın dikkatinin, senatörler tarafından ana konuya yeniden çekildiği belirtildi. Trump’ın toplantıdaki tavrı konusunda Washington Post’a bilgi veren Senatör John Hoeven, konuşmaların “Erdoğan’ı nasıl cezalandıracaklarından çok onunla nasıl müzakere edebilecekleri üzerine odaklandığını” söyledi.

SENATÖR RISCH İLE KAVGA ÇIKTI

Senatör David Perdue ise Trump’ın tavrını, “Başkanın yapmaya çalıştığı şey, bu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak” sözleriyle anlattı. “Türkiye’nin sadece şu an yaptıklarına bakınca” ağır bir yaptırım politikasının mantıklı göründüğünü aktaran Perdue, “Bütün bölgedeki daha kapsamlı meselelere ve diğer büyük ülkelerle ne yaşandığına bakın, o zaman daha farklı bir durum görebilirsiniz” dedi.

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İddiaya göre Trump, Türkiye’yi yaptırımlardan muaf tutmaya yönelik bu tavrı nedeniyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı James E. Risch ile tartıştı. Risch, Türkiye’nin S-400 almasının NATO’yu ve F-35’leri tehlikeye atacağı gerekçesiyle yaptırımları savununca Trump ile arasında bir süre atışma yaşandı.

Amerikan CNN kanalında yer alan haber göre ise Trump görüşmede kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Obama yönetimini suçladı ve “Halen Türkiye’ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim” yorumunu yaptı.

MENENDEZ’DEN ELEŞTİRİ

Öte yandan bazı Demokrat senatörler toplantıya çağrılmamaları sonrasında ‘hayal kırıklığını’ dillendirdi. Önde gelen Demokrat senatörlerden Bob Menendez’den, “Rus füze sistemlerini alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına geniş destek olmasına rağmen Trump Demokratları halkanın dışında tutmakta ısrar ediyor. Onu yaptırımları uygulamaya davet ediyoruz” açıklaması geldi.

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