Trump'ı destekleyen İsrail'de büyük endişe: Zaferi korkunç sonuçlar doğuracak

Trump'ın başkanlığı dönemindeki eski genelkurmay başkanlarından biri olan emekli

Deniz Kuvvetleri Generali John Kelly

'nin, Trump'ın birkaç kez "

Hitler bazı iyi şeyler yaptı

" dediğini ve

Hitler

'in generalleri gibi bazı generallere ihtiyaç duyduğunu, çünkü onların sadık ve itaatkar olduklarını söylediğini aktaran Rolef, Trump'ın

2020 seçim sonucu

nu kabul etmeyi reddetmesini ve Kongre Binası'nın basılmasını teşvik etmesi gibi olayları örnek göstererek, "

anti-demokratik bir aşırılık olarak kendini gösteriyor