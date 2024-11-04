Trump'ı destekleyen İsrail'de büyük endişe: Zaferi korkunç sonuçlar doğuracak

ABD'deki seçimleri yakından takip eden İsrail'de açıkça görülen Donald Trump desteği büyük bir endişeyi de beraberinde getirdiği ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre İsraillilerin 'ülkeleri için daha iyi olacağı' gerekçesiyle Trump'ı desteklediği belirtildi. Ancak haberde görüşüne yer verilen İsrailli yazar, Trump'ın seçim zaferinin ABD ve İsrail için korkunç sonuçlar doğuracağını ifade etti. Trump'ın seçim yenilgisini ve sonuçları bir kez daha tanımayı reddetmesinin ABD'de bir huzursuzluğa ve hatta şiddet dönemine yol açabileceğini de savunan İsrailli yazar, "Ancak, bence bu, Trump'ın zaferinin sonuçlarından daha iyidir." dedi.
ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde maraton yarın son bulacak ve ülkenin yeni lideri belli olacak.
Seçimin Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump arasında başa baş gittiği belirtiliyor.
Söz konusu seçim ABD'nin başkanını belirleyecek olsa da İsrail'in de gözü bu seçimin sonucunda.
Adayların ikisi de İsrail'e sonsuz destek veriyor
Zira Filistin'de ve Lübnan'da soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in gidişatını seçim zaferine göre şekillendireceği ifade ediliyor.
Trump ve rakibi Harris, Washington yönetiminin "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak değerlendirdiği saldırılara desteğini birçok kez dile getirdi.
Demokrat Parti'nin üyesi olan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e verdiği desteğin yanında 'ateşkes' söylemleri ise İsrail'de soğuk rüzgarlar estiriyor.
Bu rüzgarların karşısında Trump'ın desteği ise İsrail'de onu destekleyen bir kitle oluşturmuş durumda.
"İsrail yüzde 60'la Trump'ı destekliyor"
ABD'deki seçimleri bu açıdan inceleyen The Jerusalem Post gazetesi yazarlarından Susan Rolef, kaleme aldığı yazıda, anketlerin, seçimlerin İsrail'de yapılması durumunda Trump'ın yüzde 60, Harris'in yüzde 20 oy alacağını gösterdiğini belirtti.
Rolef, İsraillilerin Trump'ı destekleme nedenine "İsrail için daha iyi" cevabını verdiğini aktardı.
Ancak Rolef, kendi görüşünü de paylaştığı yazısında Trump'ın seçim zaferinin ABD ve İsrail için korkunç sonuçlar doğuracağını da ifade etti.
"Trump gibi dost varken düşmana ne gerek var?"
Bu görüşüne neden olan etkenleri sıralayan Rolef, Trump'ı "tatsız bir insan, kaba, görgüsüz, ırkçı, kadın düşmanı, sürekli yalan söyleyen ve sahte haber üreten biri" olarak tanımlıyor.
"Netanyahu ile Trump arasında hayranlık ilişkisi yok"
İsrailli yazarın yazısında dikkati çektiği detaylardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişki oldu.
"Trump nihayetinde bir Filistin devleti kurulsun istiyor"
"Trump'ın zaferi korkunç sonuçlar doğuracak"
"Ancak yarınki seçimden ya Trump ya da kendisi zaferle çıkacak ve benim gördüğüm kadarıyla Trump'ın zaferi, ABD, özgür dünya ve İsrail için, özellikle de demokratik açıdan, korkunç sonuçlar doğuracak.
Trump'ın yenilgisi, seçim sonuçlarını bir kez daha tanımayı reddetmesi durumunda ABD'de bir huzursuzluk ve hatta şiddet dönemine yol açabilir. Ancak, bence bu, Trump'ın zaferinin sonuçlarından daha iyidir."