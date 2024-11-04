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Trump'ı destekleyen İsrail'de büyük endişe: Zaferi korkunç sonuçlar doğuracak

Trump'ı destekleyen İsrail'de büyük endişe: Zaferi korkunç sonuçlar doğuracak

Semih Bozkuş
21:034/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Donald Trump - Kamala Harris
Donald Trump - Kamala Harris

ABD'deki seçimleri yakından takip eden İsrail'de açıkça görülen Donald Trump desteği büyük bir endişeyi de beraberinde getirdiği ortaya çıktı. İsrail basınında yer alan habere göre İsraillilerin 'ülkeleri için daha iyi olacağı' gerekçesiyle Trump'ı desteklediği belirtildi. Ancak haberde görüşüne yer verilen İsrailli yazar, Trump'ın seçim zaferinin ABD ve İsrail için korkunç sonuçlar doğuracağını ifade etti. Trump'ın seçim yenilgisini ve sonuçları bir kez daha tanımayı reddetmesinin ABD'de bir huzursuzluğa ve hatta şiddet dönemine yol açabileceğini de savunan İsrailli yazar, "Ancak, bence bu, Trump'ın zaferinin sonuçlarından daha iyidir." dedi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde maraton yarın son bulacak ve ülkenin yeni lideri belli olacak.

Seçimin Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump arasında başa baş gittiği belirtiliyor.

Söz konusu seçim ABD'nin başkanını belirleyecek olsa da İsrail'in de gözü bu seçimin sonucunda.

Adayların ikisi de İsrail'e sonsuz destek veriyor

Zira Filistin'de ve Lübnan'da soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in gidişatını seçim zaferine göre şekillendireceği ifade ediliyor.

Trump ve rakibi Harris, Washington yönetiminin "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak değerlendirdiği saldırılara desteğini birçok kez dile getirdi.

Demokrat Parti'nin üyesi olan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e verdiği desteğin yanında 'ateşkes' söylemleri ise İsrail'de soğuk rüzgarlar estiriyor.

Bu rüzgarların karşısında Trump'ın desteği ise İsrail'de onu destekleyen bir kitle oluşturmuş durumda.

"İsrail yüzde 60'la Trump'ı destekliyor"

ABD'deki seçimleri bu açıdan inceleyen The Jerusalem Post gazetesi yazarlarından Susan Rolef, kaleme aldığı yazıda, anketlerin, seçimlerin İsrail'de yapılması durumunda Trump'ın yüzde 60, Harris'in yüzde 20 oy alacağını gösterdiğini belirtti.

Rolef, İsraillilerin Trump'ı destekleme nedenine "İsrail için daha iyi" cevabını verdiğini aktardı.

Ancak Rolef, kendi görüşünü de paylaştığı yazısında Trump'ın seçim zaferinin ABD ve İsrail için korkunç sonuçlar doğuracağını da ifade etti.

"Trump gibi dost varken düşmana ne gerek var?"

Bu görüşüne neden olan etkenleri sıralayan Rolef, Trump'ı "tatsız bir insan, kaba, görgüsüz, ırkçı, kadın düşmanı, sürekli yalan söyleyen ve sahte haber üreten biri" olarak tanımlıyor.

Trump'ın bazı söylemleri ve açıklamalarının kesinlikle hem faşistlere hem de Nazilere karşı taraflı olduğunu gösterdiğini belirten Rolef, "
Trump'ın İsrail için hala iyi olduğunu iddia edenlere söyleyebileceğim tek şey şu: Böyle dostlar varken düşmana ne gerek var?
" ifadelerini kullandı.
Trump'a yönelik 'Nazi' söylemine örnek veren İsrailli yazar şunları söyledi:
"Nitekim Ağustos 2017'de başkan olarak, Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde düzenlenen "Sağı Birleştir" mitingine katılan beyaz milliyetçileri ve neo-Nazileri savundu. Mitinge karşı gösteri yapan bir kadın, neo-Nazi bir sürücü tarafından ezilerek öldürüldü. Aşırı sağcılar arasında "çok iyi insanlar" da vardı."
Trump'ın başkanlığı dönemindeki eski genelkurmay başkanlarından biri olan emekli
Deniz Kuvvetleri Generali John Kelly
'nin, Trump'ın birkaç kez "
Hitler bazı iyi şeyler yaptı
" dediğini ve
Hitler
'in generalleri gibi bazı generallere ihtiyaç duyduğunu, çünkü onların sadık ve itaatkar olduklarını söylediğini aktaran Rolef, Trump'ın
2020 seçim sonucu
nu kabul etmeyi reddetmesini ve Kongre Binası'nın basılmasını teşvik etmesi gibi olayları örnek göstererek, "
anti-demokratik bir aşırılık olarak kendini gösteriyor
" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ile Trump arasında hayranlık ilişkisi yok"

İsrailli yazarın yazısında dikkati çektiği detaylardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Donald Trump arasındaki ilişki oldu.

İkilinin arasındaki ilişkinin "
karşılıklı bir hayranlık ilişkisi
" olmadığını kaydeden Rolef, Trump'ın Netanyahu'nun kendisini sürekli aradığını ve İsrail'in mevcut savaşta kendini dizginlemesi yönündeki taleplerine rağmen İsrail Başbakanının bu çağrıyı dinlemediğini de medyaya defalarca bildirdiğini aktardı.
ABD müttefiklerine büyük mali destekte bulunmasına Trump'ın karşı çıktığını hatırlatan Rolef, 2020'deki ABD seçimlerini
Biden
'ın kazanmasının ardından Netanyahu'nun Biden'ı tebrik etmesinden dolayı
Trump
'ın hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

"Trump nihayetinde bir Filistin devleti kurulsun istiyor"

Rolef, "
Trump'ın, kazanması durumunda Ocak 2025'te görevine başlamadan önce, Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan'daki savaşı ve İran ile karşılıklı saldırıları bir an önce sona erdirme çağrısı yaptığı söyleniyor.
" ifadesini kullandı.
Trump'ın ABD'deki Arap ve Müslüman halkın oyunu almak için Biden yönetimini hedef alarak Orta Doğu'da barışı sağlama sözü verdiğini hatırlatan Rolef, "
Bu durumun İsrail hükümet çevrelerinde endişe yaratmaması mümkün değil çünkü Trump'ın nihayetinde bir Filistin devletinin kurulmasını barış sürecinin bir parçası olarak gördüğü biliniyor.
" yorumunda bulundu.

"Trump'ın zaferi korkunç sonuçlar doğuracak"

Kamala Harris'in ne ABD ne de İsrail açısından başkanlık için ideal bir aday olmadığını ifade eden Rolef, kaleme aldığı yazısını şöyle tamamladı:

"Ancak yarınki seçimden ya Trump ya da kendisi zaferle çıkacak ve benim gördüğüm kadarıyla Trump'ın zaferi, ABD, özgür dünya ve İsrail için, özellikle de demokratik açıdan, korkunç sonuçlar doğuracak.

Trump'ın yenilgisi, seçim sonuçlarını bir kez daha tanımayı reddetmesi durumunda ABD'de bir huzursuzluk ve hatta şiddet dönemine yol açabilir. Ancak, bence bu, Trump'ın zaferinin sonuçlarından daha iyidir."



#Donald Trump
#Kamala Harris
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#Seçim
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