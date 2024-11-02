Seçim öncesi kaset savaşları: Trump Epstein'e Beyaz Saray'ı anlatmış

ABD’de seçimlere 3 gün kala adayların kirli çamaşırları saçılmaya başlandı. Amerikalı gazeteci Michael Wolff, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın 2016-2020 dönemindeki Başkanlık günlerinde, çalışma ekibinin içindeki tartışmaları, pedofili ağı kuran ve intihar eden Jeffrey Epstein'a anlattığı ses kaydını yayınladı. Konuşmada Epstein’ın, Trump’ın kendisine anlattığı şeyleri aktardığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Trump’a yakınlığı ile bilinen ABD’li milyarder Elon Musk, Trump’ın seçilmesi halinde Epstein ile gerçekleri kamuoyuna paylaşacağını, başta Bill Gates olmak üzere ülkedeki zenginlerin de bundan korktukları için Kamala Harris’i desteklediğini iddia etmişti. Kaydın ortaya çıkması, Trump’ın Epstein’ın fuhuş ağına ilişkin sahip olduğu bilgileri de kanıtlar nitelikte.





EKİBİ AYRINTILI ANLATMIŞ

Donald Trump hakkında daha önce 3 ayrı kitap yazan gazeteci Michael Wolff, ABD Başkanlık Seçimleri'ne 4 gün kala bir podcast yayınında intihar eden milyarder Epstein'le Trump'ın Başkanlık döneminde ekibinin içindeki çatışmaları konuştuğu bir ses kaydı yayınladı. Kayıtların 2017 yılında bir restoranda, büyük olasılıkla da Manhattan'daki Ladurée pastanesinin SoHo şubesinde yapıldığını söyleyen Wolff, 2019'da ölen Jeffrey Epstein'ın Trump'ın o zamanki Beyaz Saray ekibini ayrıntılı olarak anlattığını bildiriyor.





ÇENESİ DÜŞÜK, PİSLİĞİN TEKİ, İŞİNİ YAPMIYOR

Epstein kayıtta, "Adamları birbirleriyle kavga ediyor ve sonra Trump dışarıyı zehirliyor" diyor. Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Steve Bannon için Trump'ın birçok kişiye, "Pisliğin teki" dediğini söyleyen Epstein, Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Priebus için Trump'ın, "İşini iyi yapmıyor" dediğini, Eski Beyaz Saray Baş Strateji Uzmanı ve Başkanın Kıdemli Danışmanı Kellyanne için ise "Çenesi düşük" dediğini ifade ediyor.





100 SAATLİK KAYIT VAR

Wolff, elinde "Epstein'ın Donald Trump ile uzun süredir devam eden derin ilişkisi hakkında konuştuğu yaklaşık 100 saatlik bir kayıt" olduğunu iddia ediyor. Trump'ın 2024 seçim kampanyasının basın sekreteri Karoline Leavitt, Wolff'un iddialarına ve ses kaydına yanıt verdi. "Michael Wolff, kurgu kitaplar satmak için rutin olarak yalanlar uyduran rezil bir yazardır” denilen açıklamada, “Kamala Harris adına bariz bir seçim müdahalesinde bulunma çabasıyla tuhaf yalan ve iftiralarda bulunmak için seçimden günler öncesine kadar beklemiştir” sözleri sarf edildi.





YEŞİLLERDEN JILL STEIN’A ÇEKİL BASKISI

Diğer yandan Avrupa’deki Yeşiller Partisi temsilcileri, Trump'ın zaferini engellemek için, Anti-Siyonist ve Bağımsız Aday Jill Stein'dan ABD seçimlerinden çekilmesini talep etti. Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya, Hollanda, İrlanda, Estonya, Belçika, İspanya, Polonya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Yeşil Partileri, yayımladıkları açıklamada, "Kamala Harris'in Donald Trump'ı ve onun anti-demokratik, otoriter politikalarını Beyaz Saray'dan engelleyebilecek tek aday olduğu açıktır" denildi. Stein, ABD'nin hemen hemen her kritik eyaletinde oy pusulasında yer alıyor ve anketlere göre yüzde 1,1 ile 1,4 arasında oy alıyor.



