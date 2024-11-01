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ABD'deki anket gerçeği gün yüzüne çıkardı: Amerikalıların çoğu seçimi 'hayal kırıklığına uğramış' olarak görüyor

ABD'deki anket gerçeği gün yüzüne çıkardı: Amerikalıların çoğu seçimi 'hayal kırıklığına uğramış' olarak görüyor

13:201/11/2024, vendredi
Yeni Şafak
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Foto: AA
Foto: AA

ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki vatandaşların yüzde 70'inin başkanlık seçimleri için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler seçim günü hakkında benzer duyguları paylaşıyor. Ankete katılanların yüzde 70'i, seçim günü için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiklerini kaydetti.


Demokratların, Cumhuriyetçilere kıyasla "
endişeli
" hissetmeye daha yatkın olduğunu gösteren anket, bağımsızların da "
hayal kırıklığına uğramış
" olduğunu ancak diğer parti destekçilerine göre "daha az endişeli, daha az ilgili ve daha az heyecanlı" olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski ABD Başkanı
Donald Trump
ile Demokratların başkan adayı
Kamala Harris
arasındaki yarış için beyaz yetişkinlere kıyasla "
daha heyecanlı
" olduklarını ifade eden siyahi yetişkinler ise kampanya hakkında daha az "hayal kırıklığına uğramış veya endişeli" hissediyor.

Anket, Latinlerin de beyaz seçmenlere kıyasla daha az "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

#ABD
#Seçim
#The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi

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