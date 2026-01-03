Yeni Şafak
Trump'ın Florida ziyaretinde Zelenski'ye kaba davrandığı öne sürüldü

Trump'ın Florida ziyaretinde Zelenski'ye kaba davrandığı öne sürüldü

13:393/01/2026, Cumartesi
DHA
Diplomat, bu davranışların ‘zalimce’ şeklinde dahi tanımlanabileceğine dikkat çekerken, Putin'in, Zelenski-Trump zirvesinden önce ABD başkanıyla yaptığı telefon görüşmelesiyle süreci manipüle ettiğini savundu.
Diplomat, bu davranışların ‘zalimce’ şeklinde dahi tanımlanabileceğine dikkat çekerken, Putin'in, Zelenski-Trump zirvesinden önce ABD başkanıyla yaptığı telefon görüşmelesiyle süreci manipüle ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 28 Aralık’taki Florida ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye kaba davrandığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi 28 Aralık 2025'te Florida’da ağırladığı sırada konuğuna karşı ‘kaba ve incitici’ tavırlar sergilediği öne sürüldü. Bir ABD gazetesinde yer alan habere göre; kimliğinin saklı tutulmasını isteyen üst düzey bir diplomat, Mar-a-Lago'daki buluşmada Trump'ın Zelenski'ye yönelik tutumunun ‘kaba ve incitici’ olduğunu iddia etti.


Diplomat, bu davranışların ‘zalimce’ şeklinde dahi tanımlanabileceğine dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Zelenski-Trump zirvesinden önce ABD başkanıyla yaptığı telefon görüşmelesiyle süreci manipüle ettiğini savundu.




