Filistinlileri çadırlardan kurtaracağız

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yaptıklarının yanına kâr kalmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kışın ortasında çadırlarda yaşam mücadelesi veren Gazzelileri bu sıkıntıdan kurtaracaklarını vurguladı: Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Elimizde konteyner var ama gönderemiyoruz. Bu konteynerlerle Filistinlileri çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkanı var. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik beklentiler ve sosyal konut projelerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
NETANYAHU’NUN YAPTIKLARI YANINA KALMAYACAK
1 Ocak’ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemi sorulan Erdoğan, “Yeni yıla girerken tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz. İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak” dedi. Sözlerini “Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kâr kalmayacak” diye sürdüren Erdoğan, “7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarın, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Elimizde konteyner var ama gönderemiyoruz. Bu konteynerlerle Filistinlileri çadırlarda yaşamaktan kurtarma imkanı var. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız” ifadelerini kullandı. Filistin ve Gazze’yi ve bu zamana kadar yalnız bırakmadıklarını kaydeden Erdoğan, ne Gazze ne Filistin’in bundan sonra da yalnız kalmayacağını vurguladı.
PAZARTESİ TRUMP’LA GÖRÜŞECEK
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyriyle ilgili 2026 öngörüleri sorulan Erdoğan, gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gerek ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerinin sürdüğü bilgisini verdi. Bu hafta içinde Paris'te "Gönüllüler Konferansı" adlı zirve düzenleneceğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu zirveye benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız.”
Ekonomi her gün daha iyiye gidiyor
- Enflasyon ve 2026’da Türkiye'yi nasıl bir ekonominin beklediğine dair soruya Erdoğan şu cevabı verdi: “2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik. Gerek enflasyondaki düşüş, gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olacak. Buna inancımız tam. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha gayretle bu rezervi güçlü hale getirecek ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız.”
2026’da sosyal konut projeleri sürecek
- Erdoğan, “2025, deprem konutları ve sosyal konutların konuşulduğu bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl yeni hamleler olacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “O konuda hiç tereddüt yok. Özellikle Çevre Bakanlığımız tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Depremin vurduğu 11 ilimizde bu çalışmalar sürecek. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de ulaşacağız. Deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi projelerle yolumuza devam edeceğiz.”