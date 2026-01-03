Filistinlileri çadırlardan kurtaracağız

Enflasyon ve 2026’da Türkiye'yi nasıl bir ekonominin beklediğine dair soruya Erdoğan şu cevabı verdi: “2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik. Gerek enflasyondaki düşüş, gerek Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olacak. Buna inancımız tam. Rezervimiz gayet iyi, bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha gayretle bu rezervi güçlü hale getirecek ve 2026'yı da bu şekilde karşılayacağız.”