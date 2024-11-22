Trump'ın kabinesinde ilk kırılma: 'Amerikan tarihinin en kötü aday’ı ilan edildi adaylıktan çekildi

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın kabinesini kurma çalışmalarıyla ilgili süreçteki ilk kırılma, Adalet Bakanlığına aday gösterilen Gaetz'in adaylıktan çekilmesi oldu.





Hakkında Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde yürütülen "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamaların yer aldığı soruşturma dolayısıyla kamuoyunda ve medyada birçok tartışma yapılan Gaetz, X hesabından açıklama yaptı.





Matt Gaetz





Gaetz, dün senatörlerle iyi bir görüşme yaptığını ve aslında ivmenin kendisinden yana olduğunu belirtti ve buna mukabil kendisinin onay sürecinin gelecek Trump yönetimi açısından haksız bir şekilde "dikkat dağıtıcı" bir unsur haline dönüştürüldüğünü savundu.





I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024





"Gereksiz yere uzayan Washington kavgasıyla kaybedecek zaman yok" diyen Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini ifade etti. Kendisini bu göreve aday gösterdiği için Trump'a teşekkür edern Gaetz, "Onun Amerika'yı kurtaracağından eminim" yorumunu yaptı.









Trump'tan ilk değerlendirme

Trump, Gaetz'in adaylıktan çekilme açıklamasına Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından karşılık vererek, Gaetz'in çok iyi bir iş çıkardığını ancak "dikkat dağıtıcı bir unsur olmak istememesini" anladığını belirtti.









Gaetz'in bu kararını saygıyla karşıladığını kaydeden Trump, Cumhuriyetçi eski Kongre üyesine teşekkür etti.









Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği eski Kongre üyesi Gaetz, "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.





Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.





Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.​​​​​​​









"En kötü aday"

Öte yandan, Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan John Bolton, NBC News kanalına verdiği röportajda, Gaetz'in adaylığı için ateş püskürdü. Bolton, Gaetz'in adaylığı konusunda, "Amerikan tarihinde bir kabine pozisyonu için en kötü adaylık bu olmalı" değerlendirmesini yaptı.





Bolton, Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için seçtiği eski Demokrat Kongre üyesi Tulsi Gabbard için de "Eskiden Trump'ın İran ile mücadelesini ve Kasım Süleymani operasyonunun yasa dışı olduğunu savunuyordu" ifadesini kullandı ve Gabbard'ın bu görev için yeterli olmadığını savundu.





Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, daha önce Temsilciler Meclisi Etik Komisyonunda "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamalar dolayısıyla soruşturma geçiren Gaetz'in, Adalet Bakanlığı için doğru isim olduğunu düşünmediğini belirtti.









Adalet Bakanlığına Pam Bondi'yi aday gösterdi

Sosyal medya platformu Truth Social'dan, Adalet Bakanlığına Florida eyaletinin eski Başsavcısı Pam Bondi'yi aday gösterdiğini belirten Trump, "Pam yaklaşık 20 yıl boyunca savcılık yapmış, suçlulara çok sert davranmış ve sokakları Florida'daki aileler için güvenli hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.





Trump, bakanlığın kendisine ve diğer Cumhuriyetçilere karşı kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık öyle olmayacak. Pam, Adalet Bakanlığını suçla mücadele ve ABD'yi yeniden güvenli hale getirme amacına odaklayacak."



