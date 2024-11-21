Bakanlık için gün sayan Elon Musk milyonlarca kişiyi üzecek

Bu zorunluluğun, Washington DC’deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı, bunun da yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.