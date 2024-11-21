Bakanlık için gün sayan Elon Musk milyonlarca kişiyi üzecek

Elon Musk, ABD başkan adayı Donald Trump'ın seçim sürecinde en büyük destekçisi olmuştu.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına atanan iş adamı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin ilk icraati belli oldu. Fakat bu öneri, milyonlarca kişinin keyfini kaçıracak cinsten. Çünkü iki isim, federal çalışan sayısını azaltmak için kurumlarda uzaktan çalışmaya son vermeye hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına iş adamı Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’yi atamıştı.
Trump,
yıllık 6,5 trilyon dolarlık (224 trilyon lira) hükümet harcamalarındaki
‘büyük israf ve dolandırıcılığı’
ortadan kaldıracaklarını savunarak, Musk ve Ramaswamy’nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümeti insanlara karşı sorumlu kılmak için birlikte çalışacaklarını belirtmişti.
Evden çalışmaya son verecek
Kısaltması ‘DOGE’ (Department of Government Efficiency) olan bakanlığın başına geçecek iki girişimci
'a yazdıkları köşe yazısında
hükümetin büyüklüğünü azaltmak için federal çalışanların evden çalışma ayrıcalıklarına bir son verilmesi gerektiğini belirtti.
Musk ve Ramaswamy haftanın beş günü ofise gelmeyi zorunlu kılmayı planlıyor.
Bu zorunluluğun, Washington DC’deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı, bunun da yeni Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı düşünülüyor.
Elon Musk ayrıca uzaktan çalışmanın yalnızca pandemi döneminin getirdiği bir ayrıcalık olduğunu, Amerikan vergi mükelleflerinin hala bu ayrıcalıktan yararlanan federal çalışanlara ödeme yapmaması gerektiğini belirtti.
'İstifaları memnuniyetle karşılarız'
Elon Musk ve Vivek Ramaswamy, ofise gelmek zorunda kaldıkları için istifa eden federal çalışanları "memnuniyetle" karşılayacaklarını belirtti.
Tesla'da da uzaktan çalışmayı kaldırmıştı
Elon Musk ayrıca sahibi olduğu Tesla'da da uzaktan çalışma imkanını kaldırmış, iş ilanlarında çalışanların tam zamanlı olarak ofise gelmesi gerektiğini belirtmişti. Halihazırda Tesla'da uzaktan çalışanlara mail gönderen Elon Musk yeni kararını duyurmuş, bir de 'ofise gelmemeniz halinde istifa ettiğinizi varsayacağız' notunu eklemişti.
Çalışanlar karardan memnun değil
İşlerini kaybetmemek için CNN’e ismini vermeden konuşan bazı federal çalışanlarsa ofise gitmeye zorlanmalarının kendilerini daha az üretken yapacağına inandıklarını söyledi. Ayrıca evden çalıştıklarında mesai almadan daha fazla çalıştıklarını belirttiler.
Çalışanların bir kısmı, Kovid-19 salgınından sonra geçtikleri ‘evden çalışma’ düzeninin değiştirilmesi halinde istifa edebileceğini belirtirken, bir kısmıysa ofise geri dönmeye hazır olduklarını kaydetti.
Evden çalışan 1,3 milyon federal çalışan var
ABD Personel Yönetimi Ofisinden alınan verilere göre ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor.
Her kurum, ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikasını kendi belirlediği için tüm federal çalışanların haftada beş gün ofiste olması gerekmiyor.
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