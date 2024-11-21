Trump'tan SpaceX'te bir ilk

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, son dönemde kendisiyle yakın siyasi ilişkisi olan Musk ile Texas'taki Starship roketinin uzaya fırlatılma seremonisinde yer aldı. İlk defa bir ABD Başkanı, SpaceX’i ziyaret ederek

çalışmaları teftiş etti. SpaceX'in en büyük roketi olan Starship'in uzaya 6'ncı kez fırlatılması dolayısıyla ikiliyi bir araya getiren etkinlik, Amerikan medyasının da büyük ilgisini çekti.





MUSK’A VERDİĞİ DESTEĞİ ORTAYA KOYDU

Seçim sürecinde kendisine büyük miktarda bağış yapan Musk'ı, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yönetmekle görevlendireceğini belirten Trump, Starship'in fırlatma törenine katılarak Musk'a verdiği desteği de ortaya koymuş oldu. Texas'taki fırlatma alanından yerel saatle 16:00'da başarılı şekilde fırlatılan Starship roketinin fırlatıcısı, kısa süre sonra taşıdığı mekiği uzaya bırakarak geri döndü.





İNERKEN İNFİLAK ETTİ

Son test uçuşunda yere başarılı şekilde geri dönerek fırlatma kulesinin "çubuk" olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde inen fırlatıcı, henüz açıklanmayan sebeple bu sefer aynı alana iniş yapamadı. Ekranlara yansıyan iniş görüntülerine göre Meksika Körfezi açıklarında denize yavaşça iniş yapan fırlatıcının kısa süre sonra patladığı görüldü. SpaceX yetkilileri, Starship test denemelerine devam edeceklerini ve programlarında herhangi bir sapma olmadığını belirtti. Yaklaşık 121 metre uzunluğunda ve yeniden kullanılabilen Starship roketi, bugüne kadar yapılmış en büyük roket olarak biliniyor.











